결혼 계획 밝힌 임영웅… "원래는 서른다섯에 하려 했다"

가수 임영웅이 결혼 계획에 대한 생각을 밝혔다.

지난 2일 방송된 SBS 예능프로그램 ‘섬총각 영웅’에서는 소모도에서 깊은 대화를 나누는 임영웅, 궤도, 임태훈, 이이경의 모습이 그려졌다.

이날 저녁 식사 후 결혼 이야기가 나오자 이이경은 "나는 엄청 빨리 결혼하고 싶었다"고 말했다. 그러면서 임영웅에게 "결혼 생각 있냐"고 물었다.

임영웅은 "생각은 있다. 대신 좀 늦게 할 것"이라고 답했다. 이어 "원래 엄청나게 빨리하고 싶었다. 원래 계획이라면, 옛날이었으면 '한 서른다섯에 결혼해야지' 했는데, 지금 서른다섯인데 결혼 생각이 전혀 없다"고 털어놨다.

이에 궤도는 "요즘은 결혼 빨리 안 하는 분위기"라고 맞장구쳤지만, 임태훈은 "결혼하면 좋은 점도 많다. 둘의 인생이 합쳐지는 거다"라며 결혼의 장점을 강조했다.

이이경은 "이런 얘기 들으면 안 부럽냐. 나는 마음이 급해진다"며 "자식도 3명 이상 낳고 싶다. 요즘 급해진다"고 말했다.

그러자 임영웅이 "부럽다"면서 고개를 끄덕였다. 이에 궤도는 "결혼은 결국 타이밍이다. 연애하고 있다면 때가 됐을 때 결혼하는 것"이라고 조언했다.

한편 ‘섬총각 영웅’은 임영웅과 찐친들이 펼쳐내는 ‘무계획 섬마을 라이프’를 담은 예능 프로그램이다. 매주 화요일 오후 9시 방송.