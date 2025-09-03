세계일보
결혼 계획 밝힌 임영웅… "원래는 서른다섯에 하려 했다"

입력 : 2025-09-03 10:15:43
수정 : 2025-09-03 10:31:35
한윤종 기자 hyj0709@segye.com
가수 임영웅이 결혼 계획에 대한 생각을 밝혔다.

 

지난 2일 방송된 SBS 예능프로그램 ‘섬총각 영웅’에서는 소모도에서 깊은 대화를 나누는 임영웅, 궤도, 임태훈, 이이경의 모습이 그려졌다.

 

이날 저녁 식사 후 결혼 이야기가 나오자 이이경은 "나는 엄청 빨리 결혼하고 싶었다"고 말했다. 그러면서 임영웅에게 "결혼 생각 있냐"고 물었다.

 

임영웅은 "생각은 있다. 대신 좀 늦게 할 것"이라고 답했다. 이어 "원래 엄청나게 빨리하고 싶었다. 원래 계획이라면, 옛날이었으면 '한 서른다섯에 결혼해야지' 했는데, 지금 서른다섯인데 결혼 생각이 전혀 없다"고 털어놨다.

 

이에 궤도는 "요즘은 결혼 빨리 안 하는 분위기"라고 맞장구쳤지만, 임태훈은 "결혼하면 좋은 점도 많다. 둘의 인생이 합쳐지는 거다"라며 결혼의 장점을 강조했다.

 

이이경은 "이런 얘기 들으면 안 부럽냐. 나는 마음이 급해진다"며 "자식도 3명 이상 낳고 싶다. 요즘 급해진다"고 말했다.

 

그러자 임영웅이 "부럽다"면서 고개를 끄덕였다. 이에 궤도는 "결혼은 결국 타이밍이다. 연애하고 있다면 때가 됐을 때 결혼하는 것"이라고 조언했다.

 

한편 ‘섬총각 영웅’은 임영웅과 찐친들이 펼쳐내는 ‘무계획 섬마을 라이프’를 담은 예능 프로그램이다. 매주 화요일 오후 9시 방송.

한윤종 기자

