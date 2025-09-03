해경청, 2026년 예산 2조 1325억원 편성… 해양 주권·안전 수호

해양경찰청의 2026년 재정이 2조1325억원으로 편성됐다. 해경청은 최근 국무회의 의결로 해양주권 강화 등을 위한 내년도 예산이 3일 국회에 제출된다고 밝혔다. 향후 국회 심의 과정을 거쳐 12월 초 최종 확정될 예정이다.

세부적으로 일반회계는 전년도 1조9923억원 대비 947억원(4.8%) 늘어난 2조870억원, 기금안의 경우 47억원(11.5%) 증가한 455억원이다. 사업별로는 해양주권 5064억원, 구조안전 1475억원, 수사 236억원, 해양환경보전 292억원, 조직역량(연구개발 포함) 2403억원 등이 반영됐다. 이 가운데 구조안전 분야는 올해 1122억원에서 31.5% 확대, 해양안전 관련 장비 도입과 지원 확대가 이뤄질 전망이다.

주요 예산 반영 내용을 보면, 항공기 도입 부문에서 노후 카모프 헬기 8대를 교체하는 사업 중 마지막 8번째로 추진된다. 장비 노후화, 높은 수리 비용과 부품 수급의 어려움, 열상장비와 탐색레이더 미탑재 등의 문제로 2021년부터 이어진 일정이다. 전국의 어느 해역에서든 재난 등 긴급상황에 신속히 대응할 것으로 해경청은 내다봤다.

중앙정부기관 최초 해상에서의 실제 비행 및 수색구조 환경을 그대로 재현할 수 있는 대형헬기 시뮬레이터를 갖춘다. 2022년 4월 8일 수색지원 활동 중인 해경 대형헬기(S-92)가 마라도 해상에서 추락한 사고 이후 지속적으로 필요성이 제기된 데 따른다. 조종사의 안전은 지키고 인명구조를 차질 없이 수행할 것으로 기대된다.

함정건조와 관련해 노후된 3000t급 대형함정과 중형 공기부양정 및 합정탑재 고속단정 교체를 통해 불법 외국어선 단속 역량이 한층 강화된다. 김용진 해경청장은 “해양주권을 수호하는 경비·장비·안전 각 분야 현장중심 예산이 내년도 정부예산안에 담겼다”며 “국민들이 더욱 안전하게 이용할 수 있는 우리 바다를 만들어 나가겠다”고 말했다.