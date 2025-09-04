“공학이 중요해지는 세상이 올 것”… 의대 열풍 속 꿈 포기 안 한 서울대 공대 최우등생들

영재·과학고 출신, 의대 대신 공대 택한 두 청년

SKY 대학 중도탈락 역대 최고, 공대생들 의대로 이탈

강화학습·원자력 안전, 미래 기술 최전선 선택

“한국 잠재력 넘치지만 R&D 투자 규모가 문제”

“노력 대비 보상 적어도, 공학이 결국 중요해질 것”

3일 서울대에 따르면 지난달 28일 공과대학에서 280명이 학사 학위를 받았다. 최근 공대를 둘러싼 이야기들은 그리 밝지 않다. 서울대·연세대·고려대 등 이른바 ‘SKY 대학’에 다니면서도 의대를 위해 중도탈락한 학생이 지난해 역대 최대를 기록했다. 김영오 서울대 공대 학장은 “입학생이 850명인데, 여기서 100명 이상이 빠져나가 졸업생은 750명에 그친다”고 말했다.

2일 서울 관악구 서울대학교 공학관에서 ‘제79회 후기 학위수여식’ 최우등 졸업생 임준희씨(왼쪽), 윤형준씨가 활짝 웃고 있다. 최상수 기자

중국이 딥시크(DeepSeek) 같은 혁신 기업을 배출하며 공대 열풍을 이어가는 동안, 한국은 의대 쏠림에서 벗어나지 못했다. 공대는 ‘가시밭길’, 의대는 ‘꽃길’이라는 인식은 굳어지고 있다.

이런 흐름 속에서도 공학에 대한 열정을 잃지 않고 우수한 성적으로 서울대 공대를 졸업한 두 명의 학생이 있다. 기계공학부 19학번 윤형준(25)씨와 원자핵공학과 21학번 임준희(21)씨다. 두 학생 모두 제79회 후기 학위수여식에서 최우등 졸업생으로 선정됐다. 이들은 앞으로도 공학 연구의 길을 걸어갈 예정이다.

◆ “공학은 정답이 없어 매력적”

—우수한 성적으로 졸업한 비결이 있다면.

윤형준: “개념 위주로 공부를 했다. 기계공학의 경우 힘이나 움직임을 다루는 물리가 가장 기초다. 1학년 때 배운 기초물리학이 고체역학 같은 과목으로 이어지면서 응용되는 과정을 체감할 수 있었다.”

임준희: “수업 끝나고 모르는 것들은 교수님한테 계속 질문했다. 서울대 교수님들은 전 세계적으로 해당 분야 톱이다. 그래서 전공 서적이나 자료보다도 가장 정확하고 좋은 정보를 가지고 있다고 생각한다. 결국 3년 만에 학사 과정을 끝내고 이번에 대학원으로 바로 진학할 수 있었다.”

윤씨는 영재고, 임씨는 과학고 출신이다. 두 사람 모두 어릴 때부터 수학, 과학에 흥미가 많았다고 했다. 그들이 말하는 공학의 매력은 무엇일까.

—공학의 어떤 부분이 가장 매력적인가.

윤형준: “제품을 만들어낸다는 점이 가장 매력적이다. 제품은 비교적 더 동적이다. 제품이 발전하는 것을 자기 눈으로 체감할 수 있다. 딥러닝 관련해서 대회를 나간 적이 있었는데, 점점 성능이 좋아지고 결과가 나아지는 게 눈에 보이니까 마치 자식을 키우는 것 같은 느낌이었다.”

임준희: “과학과 공학을 조금 구분해야 할 필요가 있다. 과학이 자연 현상에 대해서 ‘이게 왜 발생하지?’라고 분석하는 학문이라면, 공학은 분석한 원리를 바탕으로 기술을 만들어내는 학문이다. 공학만이 갖고 있는 특징은 정답이 없다. 기술마다 각각 장단점이 있고, 사람의 가치관이나 상황에 따라 최선의 선택이 달라진다. 절대적인 정답이 없기 때문에 항상 최선의 판단을 내리기 위해 고민하고 노력하는 과정이 매력적이다.”

임씨는 올해 초 무붕산형 소형모듈원자로(SMR) 실험에서 22번 실패한 후 23번째에 성공했을 때의 “쾌감”을 언급하기도 했다.

◆ 미래 먹거리 기술에 뛰어들다

두 학생의 앞으로의 연구 계획도 흥미롭다. 윤씨는 이달부터 서울대 데이터사이언스대학원에서 ‘로봇제어 강화학습’ 분야를 연구할 예정이고, 임씨는 서울대 원자핵공학과 석박통합과정에 진학해 원자력 사고 방지를 위한 재료 연구를 할 계획이다.

—구체적인 앞으로의 연구 계획은.

윤형준: “강화학습을 이론적인 측면에서 연구할 예정이다. 딥시크가 보여준 것처럼 강화학습은 최근 인공지능(AI) 발전에 핵심적인 역할을 하고 있다. 지금 하는 이론적 연구를 훗날 다른 공학자들이 응용해서 사용할 수 있지 않을까 기대한다.”

강화학습은 AI가 정해진 정답을 습득하는 대신 행동한 결과에 대해 평과 및 보상을 받으면서 스스로 학습하는 방식이다. 마치 게임에서 점수를 받아가며 실력을 늘려가는 것과 비슷하다.

윤씨는 기계공학부 전공이지만 2학년부터 딥러닝에 관심을 가져 컴퓨터공학을 복수전공했다. 그는 “딥러닝 기반 AI들이 한계에 도달하면서 이를 뚫기 위한 수단으로 강화학습이 주목받고 있고, 언어모델 학습부터 로봇제어까지 광범위하게 활용되고 있어 큰 매력을 느꼈다”고 했다.

임준희: “AI 전력 수요가 급격하게 많아지면서 SMR 등 원자력의 중요성이 커지고 있다. 원자력 발전소를 좀 더 안전하고 효율적으로 만들고자 한다. 구체적으로는 핵연료를 감싸고 있는 피복관에 대해서 연구하고 있다. 특히 원자력 발전소에서 수소취화(수소가 금속을 약하게 만드는 현상)가 일어나 피복관이 깨지기 쉬운데, 이것이 피복관의 건전성에 미치는 영향을 주로 연구하고 있다.”

2일 서울 관악구 서울대학교 공학관에서 ‘제79회 후기 학위수여식’ 최우등 졸업생 윤형준씨(왼쪽), 임준희씨가 포즈를 취하고 있다. 최상수 기자

◆ “한국의 잠재력은 넘쳐나지만...”

글로벌 기술 경쟁이 치열한 상황에서 한국의 경쟁력은 어떨까. 중국은 ‘항저우 육룡’과 같은 AI·로봇 기업들을 연이어 배출하고 있고, 미국은 실리콘밸리 중심의 혁신 생태계를 구축했다.

—공학도로서 한국의 기술 잠재력을 평가하자면.

윤형준: “충분히 경쟁력 있다고 본다. 최근에 화제가 되고 있는 AI 분야만 해도 한국 연구자들의 성과가 정말 뛰어나다. 문제는 집단적인 차원에 있다. 기술이 발전하려면, 특히 혁신적인 기술이 발달하려면 혁신적인 스타트업이 등장해야 되는데 그런 측면에서 미약하다. 정부나 대부분의 민간이 안전한 투자만을 선호하는 게 연구자로서 아쉬운 부분이다.”

임준희: “잠재력은 넘쳐난다. 그러나 잠재력과 경쟁력은 다르다. 잠재력을 경쟁력으로 바꾸지 못한 이유는 연구개발(R&D) 투자 자체가 규모가 달라서이지 않을까.”

◆ “노력 대비 보상이 적은 게 문제”

최근 서울대에서는 재학 중 자퇴하는 중도탈락 현상이 심각하다. 지난해 ‘SKY 대학’을 다니다 그만둔 학생이 역대 최대 규모인 2481명을 기록했다. 이 중 자연계열이 1494명으로 가장 많았고, 서울대만으로도 485명이 중도탈락했다. 서울대 관계자는 “입시에 다시 도전해 의대로 전공을 바꾸겠다는 공대생들이 꽤 있다”고 설명했다.

—이런 중도탈락 현상의 원인은 뭐라고 생각하는지.

윤형준: “대학을 간판으로 생각하는 입시 과정과도 연관이 있다. 대학의 이름만 중요하다 보니까 상대적으로 인기가 떨어지는 과들은 그냥 성적에 맞춰서 들어가고, 들어오고 나서는 다른 길을 생각해보는 식으로 흘러가게 되는 거다.”

윤씨는 “학생과 학부모에게 비인기과들의 가시적인 성과를 더 적극적으로 드러내야 한다”며 “인턴십 프로그램이나 산업체와의 연계, 구체적인 취업 트랙을 명확히 제시할 필요가 있다”고 제안했다.

임준희: “중도탈락하는 인재들을 굳이 뭐라고 하고 싶지는 않다. 근본적인 이유는 사람들이 노력을 해서 가장 원하는 건 그에 맞는 보상인데, 공학이 아직은 그 노력 대비 보상이 적은 편이다. 투자가 적으니 공학이 인풋 대비 아웃풋이 안 좋다. 그래서 사람들이 더 안정적인 보상을 얻을 수 있는 의대 혹은 전문직 배출 학과를 많이 간다고 생각한다.”

◆ “결국 공학이 중요해지는 세상이 올 것”

인터뷰 말미, 공학도를 꿈꾸는 후배들에게 하고 싶은 말을 물었다.

윤형준: “공대에 대한 전망이 나쁘지만은 않다. 공학에 관심이 있다면 계속 공학자의 길을 걸어가길 바란다.”

임준희: “지금 당장 봤을 때는 의사나 전문직이 좋아 보일 수 있지만, 결국 공학이 중요해지는 세상이 올 거라고 생각한다.”