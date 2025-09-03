반도건설, 협력사와 산재 예방·안전문화 확산 논의

최근 건설현장의 산업재해 사고 소식이 이어지는 가운데 반도건설이 안전한 현장을 조성하기 위해 현장 협력사 대표이사 간담회를 열고 안전문화 실천 의지를 다졌다고 3일 밝혔다.

반도건설이 고양 장항 카이브 유보라 현장에서 협력업체 대표이사 간담회를 진행하는 모습. 반도건설 제공

이번 협력사 대표 간담회에서는 ▲산재 예방 역량 강화 ▲안전문화 확산 ▲상생협업 노력에 대해 거듭 강조하며 협력사와 본사의 안전보건 협력체계 강화 의지를 다졌다.

반도건설은 ESG경영을 본격적으로 도입한 이후 본사와 현장을 아울러 안전보건경영방침 수립 및 실천에 힘써왔다. 올해 상반기에는 협력사의 안전보건체계를 구축하기 위해 전문 컨설팅을 지원했다. 지난 4~7월 이뤄진 안전보건체계구축 컨설팅에서는 지원을 요청한 협력사를 대상으로 각 협력사 실태를 파악하고 현장 체계를 확인한 뒤 개선안을 제시했다.

반도건설은 지난달 13일 경기도 고양시 장항 카이브 유보라 공사 현장에서 협력사 대표이사 간담회를 열고 산재 사고 예방 및 안전한 현장 조성의 의지를 다지는 자리를 마련했다. 간담회에는 이정렬 반도건설 시공부문 대표 주관 하에 골조, 철골, 토공사, 설비, 전기, 통신, 소방공사를 담당하는 14개 협력사 대표이사가 참석했다.

반도건설은 분기별로 건설기계에 대한 전문 안전 점검을 실시하고, 매달 본사 임원이 각 현장을 직접 점검하고 있다. 나아가 점검 결과를 토대로 추가 개선점을 도출하고 우수 개선 방안을 각 현장에 전파해 안전점검의 필요성과 요령을 공유하고 있다.

본사 차원의 산재예방 역량 강화를 위한 안전보건관리자 재해예방 간담회도 실시했다. 이번 간담회는 지난달 25일 반도문화재단 아이비 라운지에서 진행됐다. 안전보건팀과 이정렬 대표를 비롯한 주요 임원 및 안전보건관리 실무자가 참석했다.

간담회에서는 정부의 안전정책동향부터 KOSHA-MS 관리 현황과 주요 재해사례 및 재발방지대책에 대해 다뤘다. 현장의 안전과 보건을 담당하는 주요 관리자의 역량을 높여 다양한 산재 발생 가능성을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

이정렬 대표는 “본사와 현장, 협력사 구분 없이 함께 안전경영을 위해 노력해야만 비로소 안전한 현장 조성이 가능하다”며 “협력사의 역량 강화를 지원하는 동시에 체계적인 안전 점검을 지속해 안전 사각지대가 발생하지 않게 노력하겠다”고 밝혔다.