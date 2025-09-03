제주서 전국 첫 RE100 우유 생산… ㈜제주우유, 생산부터 가공까지 재생에너지 100% 사용

제주 축산업 에너지 대전환 본격화

제주에서 전국 최초로 재생에너지를 100% 사용한 ‘RE100 우유’ 생산에 성공했다.

지난해 12월 RE100 달걀 ‘지구란’ 출시에 이어 달성한 성과다. 유제품 생산부터 가공까지 전 과정에 재생에너지를 적용한 국내 첫 사례다. 제주 축산업의 에너지 대전환이 본격화되고 있다는 것을 보여준다.

제주도는 3일 농업회사법인 ㈜제주우유에서 RE100 우유 출시 기념행사를 개최했다.

민선 8기 출범 3주년 ‘민생로드’ 16번째 현장 방문으로 진행한 행사에는 오영훈 지사, 양영식 제주도의회 농수축경제위원장, 신민철 제주도 부교육감과 축산·재생에너지 관계자 100여 명이 참석했다.

㈜제주우유는 녹색 프리미엄 요금제 계약과 재생에너지 사용기업 등록 등을 거쳐 지난 8월 한국에너지공단으로부터 재생에너지 사용확인서를 발급받았다. 국내 유일의 RE100 우유 생산 자격을 획득한 것이다.

제주지역에서 축산분야 RE100 인증은 빠르게 확산하고 있다.

지난해 산란계 농가가 처음 인증을 받은 뒤 올해 상반기에만 다인목장영농조합법인과 다원목장(낙농), 서림농장(산란계), 건준농업회사법인(유가공) 4개소가 추가 인증을 획득해 도내 RE100 인증 축산사업장은 현재 5개소로 늘어났다.

오 지사는 “제주가 RE100 계란에 이어 우유까지 전국 최초로 선보이며 축산분야 탄소중립의 새로운 역사를 쓰고 있다”며 “행정과 농가, 기업이 힘을 모아 친환경 축산을 확산하고 지속가능한 제주를 만들어가겠다”고 말했다.

오 지사는 “관련 시설 확충과 인증농가 인센티브 지원을 확대하고 기업과 농가가 안정적인 수익을 창출하고 지속가능한 축산업 기반을 다질 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 강조했다.

제주도는 축산 분야 RE100 인증 확대를 위한 실질적 지원책을 강화하고 있다.

RE100 인증 농가와 관련 업체의 경영 부담을 덜기 위해 재생에너지 생산시설 설치비, 녹색 프리미엄 전기요금, 물품비 등을 지원해왔다.

도는 2030년까지 RE100 인증 축산사업장을 66개소로 확대한다는 목표를 세웠다.

도 관계자는 “친환경 축산물에 대한 소비자 선호도가 높아지고 탄소중립이 산업 필수 경쟁력이 되는 상황에서, 제주가 축산업 에너지 전환의 선도 모델을 제시하고 있다”고 말했다.