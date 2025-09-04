‘수능 최저’ 영어 2등급도 1등급 인정 [수시특집-경기대]

경기대학교는 수시에서 전체 모집인원(2963명)의 약 68%인 2122명을 선발한다. △KGU학생부종합전형 682명 △학교장추천전형 316명 △교과성적우수자전형 275명 △예체능우수자전형 181명이다. 원서 접수 기간은 8∼12일이다.
학생부종합전형은 서류평가에서 △학업성취수준(30%) △계열적합성(30%) △자기주도성(20%) △공동체의식(20%)에 각각 평가등급을 부여한다. 학생부종합전형(SW우수자전형)은 △학업성취수준(25%) △계열적합성(35%) △자기주도성(20%) △공동체의식(20%)이다.
학생부교과전형은 학생부교과 90%와 출결 10%가 반영된다. 올해 수시의 가장 큰 변경 사항은 학생부교과전형의 교과성적 산출방식이 ‘교과 평균석차 등급 환산’ 방식에서 ‘과목별 환산점수 반영’으로 변경된 것이다. 또 수능 최저학력 기준은 ‘상위 2개 영역 합 7등급’으로 기존과 같지만, 절대평가인 영어는 수험생의 부담을 줄이기 위해 2등급까지 1등급으로 처리해 반영한다.
학생부교과전형에서 교과성적우수자전형과 학교장추천전형의 차이는 반영 교과다. 교과성적우수자전형의 경우 국어·수학·영어·통합사회·통합과학·한국사에 더해 지원 모집계열에 따라 사회 또는 과학이 반영되고, 학교장추천전형은 전 모집단위 전 교과가 반영된다. 교과성적우수자전형은 수능 최저학력 기준이 적용된다.
논술우수자전형은 자유전공학부(수원·서울)에서만 239명을 선발한다. 수험생은 언어·사회논술, 수리논술 중 자신 있는 논술유형을 원서접수 시 선택할 수 있다. 논술고사 90%, 학생부교과 10%를 반영하며 수능 최저학력 기준은 적용하지 않는다. 논술고사는 수능 이후인 11월21일에 시행한다. 자유전공학부 입학생은 예체능 계열 및 첨단학과 일부 모집단위를 제외한 수원·서울캠퍼스 개설 전공 중 제1전공을 선택할 수 있으며 선택 후 변경도 가능하다.