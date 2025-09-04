인하미래인재 전형 면접·서류형 분리 [수시특집-인하대]

인하대학교는 2026학년도 수시모집에서 전체 모집인원(3952명) 중 2613명(66.1%)을 선발한다. 원서접수는 8∼12일이다.



가장 많은 학생을 선발하는 전형은 학생부종합전형으로, 1660명을 뽑는다. 대표 전형인 인하미래인재 전형은 면접형과 서류형으로 분리해 선발한다. 면접형은 1단계에서 서류 종합평가 100%로 3.5배수(의예과 3배수)를 선발하고, 2단계에서 1단계 성적 70%에 면접평가 30%를 합산한다. 선발 인원은 943명이다. 서류형은 일괄합산 전형이며, 서류 종합평가 100%로 243명을 선발한다. 학생부종합전형은 수능 최저학력 기준을 적용하지 않는다.



학생부교과전형인 지역균형전형의 모집인원은 413명이다. 학교장의 추천을 받아야 지원할 수 있으며, 학생부 교과성적 100%로 선발한다. 수능 최저학력 기준은 인문계열(자유전공융합학부 포함) 국어·수학·영어·탐구(1과목) 중 2개 영역 등급 합 6 이내, 자연계열(의예과 외) 등급 합 5 이내다. 의예과는 국어·수학·영어·과학탐구(2과목) 중 3개 영역 등급 합 4 이내로 기준을 완화했다.

신동훈 입학처장

논술전형은 457명으로, 논술 성적 70%와 학생부교과 30%를 합산한다. 의예과를 제외한 모든 모집 단위에서 수능 최저학력 기준을 적용하지 않는다. 의예과는 국어·수학·영어·과학탐구(2과목) 중 3개 영역 각 1등급 이내를 충족해야 한다. 올해 학생부교과 등급 간 환산점수 차이를 축소해 논술고사의 영향력을 강화했다.



2026학년도에는 첨단 분야 산업계 수요를 반영해 바이오시스템융합학부 내에 바이오식품공학과를 신설했다. 수시 학생부종합 인하미래인재 면접형으로 13명, 농어촌학생 전형으로 2명을 선발한다. 화학·생명과학 계열 교과목을 선택해 이수하고, 식품·바이오 분야에 관심을 가지고 활동한 학생은 지원을 고려해볼 만하다.