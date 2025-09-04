모집 단위 18개로… 전공 선택권 강화 [수시특집-한국기술교육대]

한국기술교육대(KOREATECH)는 고용노동부가 설립한 공학·정보통신기술(ICT) 분야 및 인적자원개발(HRD) 특성화 대학으로, 2026학년도 수시모집에서 총 786명을 뽑는다. 전년보다 모집인원이 40명 늘었다.



학생부종합전형은 서류형과 면접형으로 나뉜다. 서류형은 △창의인재(서류형) 124명 △사회통합 25명 △특성화고졸업자(정원외) 12명 △농어촌학생(정원외) 33명 △특수교육대상자(정원외) 5명이다. 면접형은 창의인재(면접형) 110명, 충남형계약학과(조기취업형·정원외) 40명이다.



면접형은 1단계는 서류평가 100%로 모집인원의 4배수를 선발하고, 2단계에서 1단계 성적 60%, 면접평가 40%를 반영한다. 충남형계약학과는 이번에 반도체디스플레이공학과가 신설되면서 도입된 전형으로, 입학과 동시에 취업이 확정된다. 또 학위 취득 기간 단축, 학비 지원, 현장실무형 수업 등의 혜택도 있다.

문일영 입학홍보처장

학생부교과전형은 일반전형 192명, 지역인재전형 85명을 선발한다. 학생부 교과성적 100%로 선발하며, 진로선택교과목 상위 3과목에 대해 가산점이 적용된다. 수능 최저학력 기준은 국어·수학·영어·탐구(1과목) 중 상위 2개 영역 등급 합 8 이내다. 일반전형에서 공학·ICT 계열은 수학이 필수 반영(디자인공학과 제외)된다. 이 밖에 논술전형 150명, 재외국민전형(정원외) 10명을 뽑는다. 학생부교과 일반전형이 전년보다 23명 늘면서 논술전형은 23명 줄었다.



2026학년도부터 전공 선택권을 강화하기 위해 모집 단위를 10개에서 18개로 확대하고, 학부로 모집하던 3개 학부는 전공별로 모집한다. 전기·전자·통신공학부는 전기공학전공/전자공학전공/AI정보통신공학전공으로, 컴퓨터공학부는 컴퓨터공학전공/AI·소프트웨어전공으로, 경영학부는 융합경영전공/데이터경영전공으로 구분 모집한다.