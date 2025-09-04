간호·물리치료학과 수능최저 기준 변경 [수시특집-경남대]

경남대학교는 2026학년도 수시모집에서 7개 학부, 44개 학과에서 1934명을 선발한다. 원서 접수는 8∼12일이다.



학생부교과전형은 △일반 888명 △지역인재 518명 △일반면접 129명 △체육교육과 45명 △군사학과 20명 △기회균형 16명 △평생학습자 30명이다. 학생부종합전형은 188명을 뽑고, 실기·실적전형은 예체능 40명, 체육특기자 60명을 선발한다. 이 밖에 정원외로 학생부교과전형에서 △농어촌학생 64명 △특성화고교 졸업자 7명 △기초생활수급자 36명 △성인학습자 90명을 모집한다.



2026학년도에는 일반전형과 지역인재전형의 간호학과·물리치료학과 수능 최저학력 기준이 변경됐다. 기존 국어·수학·영어·탐구(1과목) 중 2개 영역 등급 합이 간호학과는 8 이내, 물리치료학과는 9 이내였으나, 2026학년도부터는 간호학과는 9 이내, 물리치료학과는 10 이내로 조정됐다.

김태민 입학처장

스포츠과학부 스포츠재활학전공·스포츠지도학전공, 외식조리학과, 무역물류학과, 경영학부, 여행항공관광학과, 디지털마케팅학과, 기계공학부, 전기공학과, 건축학부, 컴퓨터공학부, 인공지능학과는 ‘일학습병행특화대학사업’에 참여하는 학과(부)로, 4학년 1학기 후 매칭기업에서 취업연계형 현장실습을 진행한다.



또 기계공학부는 한국항공우주산업(KAI)에서 요구하는 교과목을 이수하고 4학년 2학기 인턴십 프로그램에 참여하면 졸업 후 KAI에 입사 가능한 ‘KAI 트랙’을 운영한다.



자유전공학부 입학자는 사범대학 등 일부 학과를 제외하고 학과와 전공을 선택할 수 있다. 군사학과는 육군본부 협약에 따라 군 가산복무 지원금이 지급되는 20명(남자 15명·여자 5명)과 군 가산복무 지원금이 지원되지 않는 10명(남·여 구분 없음)으로 나눠 선발한다. 군 가산복무 지원금을 받기 위해서는 반드시 ‘군사학과전형’으로 지원해야 한다.