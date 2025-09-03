[사설] ‘尹 구치소 영상’ 불법 촬영·유출, 국격 추락 안중에 없나

(서울=뉴스1) 사진공동취재단 = 12·3 비상계엄과 관련해 특검 수사를 받는 윤석열 전 대통령이 9일 밤 서울중앙지법에서 두 번째 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기장소인 서울구치소로 이동하고 있다. 2025.7.9/뉴스1

윤석열 전 대통령에 대한 특검의 체포영장 집행 당시 서울구치소에서 찍힌 것으로 추정되는 19초짜리 폐쇄회로(CC)TV 영상이 유튜브 등 온라인상에서 급속히 퍼져 논란이 일고 있다. 영상은 구치소 수감 장면이 나오는 화면을 누군가 휴대전화 등으로 찍은 듯하다. 교도관과 양복을 입은 남성이 구치소 독거실로 보이는 장소 앞에 서 있고, 그 안에 앉아 있는 남성이 밖을 보며 대화하는 장면이 담겼다. 화질이 좋지 않아 얼굴과 차림새 등이 뚜렷하진 않지만, 윤 전 대통령이 수용된 독거실과 흡사하다. 지난 1일 국회 법제사법위원회 소속 더불어민주당과 조국혁신당 의원들이 윤 전 대통령 체포 시도 장면이 담긴 CCTV 영상을 확인하기 위해 구치소를 찾아간 이후 유출된 영상이다.

교정시설은 외부인의 휴대전화 소지를 엄격히 제한한다. 시설 내부에서 촬영된 영상은 기본적으로 비공개 대상이다. 의원 일행 중 누군가가 휴대전화 또는 몰래카메라를 무단 반입해 구치소 영상을 촬영한 뒤 유출했을 가능성이 크다. 이 자체로 불법이고, 심각한 보안 규정 위반인 만큼 유출 경위를 철저하게 조사해 처벌해야 한다. 전직 대통령이 구치소에서 특검, 교도관들과 승강이를 벌이는 모습을 유출하는 건 국격을 땅에 떨어뜨리는 자해 행위가 아닐 수 없다. 국민이 부끄럽다. 아무리 구치소라지만 수용자로서의 최소한의 인권은 보장받아야 한다.

윤 전 대통령의 수사·재판 거부 행태는 이미 해외 언론에 보도돼 국가 망신을 초래했다. 여당 일각에서 윤 전 대통령이 수의를 벗은 옷차림으로 특검, 교도관들과 몸싸움을 벌인 영상까지 일반인에게 공개하자고 주장하는 건 지나치다. 윤 전 대통령에 대한 망신주기에 집착하느라 국격 추락은 안중에도 없는지 묻지 않을 수 없다. 정성호 법무부 장관도 “불미스러운 것을 일반에 공개하기는 어려울 것 같다”고 하지 않았나. 영상 공개 논란은 그만 접어야 마땅하다. 이번 논란은 윤 전 대통령이 빌미를 제공한 측면이 있다. 윤 전 대통령도 수사·재판을 막무가내로 거부할 때가 아니다. 더는 국민을 실망시키지 말아야 한다.