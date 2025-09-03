국민의힘 “전교조 출신 인사 불법 채용·승진 의혹... 교육장관 부적격” 주장

국민의힘 “교육장관 후보자, 부적격” 비판

국민의힘 교육위 소속 의원들은 최교진 교육부 장관 후보자가 세종시교육감 시절 전국교직원노동조합 인사들의 채용과 승진에 부당하게 개입했다는 주장을 이틀 연속 이어갔다. 최 후보는 “사실 무근”이라고 반박했다.

조정훈 국회 교육위원회 야당 간사를 비롯한 국민의힘 위원들이 3일 서울 여의도 국회에서 최교진 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자 사퇴를 촉구하고 있다. 뉴스1

국회 교육위원회 소속 국민의힘 의원들은 3일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “어제 인사청문회에서 최교진 후보가 교육부 장관으로서 적합하지 않다는 분명한 결론에 도달했다”고 밝혔다.

이들은 “후보자와 전교조의 깊은 연계는 현재 진행형”이라며 “전교조 출신 인사를 불법 채용·승진시킨 의혹에 ‘그런 적 없다’는 말만 둘러댔다”고 했다. 이어 “앞으로 편향인사 없이 더 철저히 거리를 두겠냐는 질문에는 ‘과거에도 그랬고 앞으로도 그러겠다’고 했다”면서 “실상은 전교조 동지들이 3번의 선거를 함께했고 비서실장을 지내고 정책국장을 지냈다”고 지적했다.

야당 교육위 간사인 조정훈 의원은 전날 최 후보자 인사청문회에서 과거 교육감 시절 전교조 인사들에게 인사상 특혜를 제공했다는 의혹을 제기했다. 조 의원은 “후보자가 세종시교육감으로 선출되고 보니 교육청에 자신의 교육 철학에 동조하고 구현할 사람이 없어서 전국 각지의 혁신교육 전문가들을 추천받아 장학사로 임명시켰다고 발언한 적이 있느냐”고 추궁했다. 이에 최 후보자는 “전국에서 오셔서 절차를 거쳐서 장학사로 일하시게 된 분이 많이 계신다”고 답했다.

국민의힘 교육위 의원들은 “이번 청문회는 최 후보자의 부적격 사유와 거짓 사과만을 재확인하는 자리였다”며 “후보자는 교육자가 아니라 이념 정치인이었다”고 비판했다. 그러면서 “사과가 진심이라면 자진 사퇴하라”며 “이재명정부는 후보를 즉각 지명철회하라”고 공격했다.