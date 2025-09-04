삼성동 무역센터, 수열에너지 가동되면 연 10억 비용 절감 [심층기획-수열에너지의 미래]

재생에너지 붐 타고 보급확대 기대



무역센터 광역상수관로 연말 완공

본격 가동 땐 최대 7000RT 공급

에어컨 7000대 가동시킬 에너지양



냉난방 소요전력 대체효과 물론

온실가스 배출량 획기적 감축도

롯데월드타워 10년간 33% 절감



강원도 춘천 융복합클러스터 조성

데이터센터 막대한 전력 충당 계획

생산단가 산업용 전기의 절반 수준



국내 보급률 1.5% ‘걸음마’ 단계

해수·하천수로만 제한된 에너지

지하수·하수까지 확대 법 개정을

“본격 가동에 들어가면 연간 10억원 정도 비용 절감이 이뤄질 것으로 예상하고 있습니다.”

지난달 28일 서울 강남구 삼성동 한국종합무역센터 지하 4층 에너지플랜트기계실. 무역센터 관계자는 기계실 내 히트펌프 등 수열에너지 설비를 가리키며 이같이 말했다. 그는 ‘연 10억원’에 대해 “수열에너지로 기존 냉난방에 소요되던 전력을 대체하는 것뿐 아니라 온실가스 배출량까지 줄여 배출권 필요량이 감소하는 데 따른 경제적 효과를 산출한 것”이라고 설명했다. 수열에너지는 비열(온도를 높이는 데 필요한 열량)이 매우 커 여름에는 차갑고 겨울에는 따뜻한 물의 온도 차를 이용해 생산하는 열에너지다.

지난달 28일 서울 강남구 삼성동 한국종합무역센터 지하 4층 에너지플랜트기계실 내에 수열에너지 설비 중 하나인 히트펌프가 설치돼 있는 모습. 한국수자원공사 제공

공급관을 타고 들어온 물은 기계실 안쪽에 설치된 여과장치를 지나게 돼 있었다. 이물질을 거르고 나면 바로 옆에 설치된 4대의 열교환기로 이동하게 되는데, 여기서 건물에서 보관 중이던 냉각수와의 열 교환이 이뤄진다는 설명이다. 무역센터 관계자는 “여름철엔 여기서 만들어진 냉기가 히트펌프를 거쳐 건물로 공급된다”고 말했다.

열교환기 근처에는 보조기기 1대를 포함해 히트펌프 총 4대가 설치돼 있었다. 쉽게 말해 외부에서 공급된 물로부터 열을 빼앗거나 물에 열을 공급하는 과정이 이들 설비에서 진행되는 건데, 뺏은 열을 건물에 공급하면 난방이, 건물 내 열을 물에 공급하면 냉방이 이뤄지는 것이다.

무역센터는 팔당취수원에서 서울로 들어오는 광역상수관로에서 한강 물을 하루 12만5000t씩 받아 냉난방을 돌릴 예정이다. 지난 7월 말 한국수자원공사(수공)가 기존 광역상수관로에서 무역센터까지 이어지는 11m 규모 관로 공사에 착공했고 올 연말이면 완공된다. 본격 가동하면 단일 건물 기준 국내 최대규모인 7000RT(냉동톤·0도 물 1t을 24시간 동안 0도 얼음으로 만드는 데 필요한 에너지 양) 상당의 수열에너지가 공급되는 것이다. 이는 에어컨 약 7000대(8평 규모 24시간 냉방 기준)를 대체할 수 있는 양이다.

수열에너지는 법적으로 재생에너지로 분류된 지 10년이 지났다. 공급량 기준으로 새로운 기록 달성을 눈앞에 두고 있지만 우리나라 수열에너지 보급은 여전히 걸음마 수준이라는 게 일반적 평가다. 당장 국내 수열에너지 잠재량 중 현재까지 개발된 건 1%대에 그치는 게 현실이다.

이런 가운데 이재명정부가 재생에너지 확대 기조를 분명히 하면서 수열에너지 보급에 속도가 붙을 것이란 전망이 나온다. 최근 활동을 종료한 국정기획위원회가 국정운영 5개년 계획에 수열에너지를 통한 재생에너지 다각화를 과제로 포함하면서다. 전문가들은 실질적인 수열에너지 보급 확대를 위해 재생에너지 인정 범위 확대 등 제도 개선이 동반돼야 한다는 지적을 내놓는다.

◆‘수열 고속道’부터 ‘수열 클러스터’까지

3일 환경부에 따르면 현재 수열에너지 보급지원 1·2차 시범사업이 진행 중이다. 2022년부터 155억2000만원 상당 국고가 투입된 1차 시범사업 대상은 무역센터를 포함해 상주 스마트팜, 청주전시관, 신방초등학교, 한국전력거래소, 미래에셋, 엔씨소프트 등 7곳이다. 미래에셋과 엔씨소프트 2곳을 제외한 5곳이 올해 안에 수열에너지 보급 공사가 완료될 예정이다.

지난해 개시한 2차 시범사업 대상은 포스코홀딩스, 화순군, 신한은행으로 국고 54억1000만원이 투입돼 2027년 사업이 종료된다. 환경부 관계자는 “1, 2차 시범사업 성과 평가를 거쳐 본사업 전환 여부를 판단하고 이르면 2027년도 예산안에 본사업 예산이 반영될 수 있을 것”이라고 말했다.

시범사업 전 수공 주도로 진행해 10년여 운영 중인 롯데월드타워 수열에너지 사업(3000RT)의 경우 에너지 소비를 32.6% 줄이는 효과를 실증했다. 수공은 롯데월드타워·무역센터에 이어 잠실 종합운동장(1860RT), 현대차 글로벌비즈니스센터(GBC·5000RT), 영동대로 복합환승센터(1800RT) 등 인근 대형 건물로 공급을 늘려 일명 ‘수열에너지 고속도로’를 조성한다는 계획이다. 이들 모두 팔당취수원에서 한강 물을 끌어오는 광역상수관로에서 새로 관로를 따 수열에너지 설비에 쓰일 물을 제공한다는 구상이다.

수열에너지 공급을 위한 잰걸음이 이어지는 건 서울만이 아니다.

강원도와 수공은 춘천에 81만6000㎡(약 25만평) 규모로 국내 최초 수열에너지 융복합 클러스터를 조성하고 있다. 공사가 2023년 12월 시작된 가운데 국정기획위원회가 지난달 초 직접 현장을 찾기도 했다. 2028년 12월 준공 예정인 이 사업비 규모는 3937억원 수준이다. 여기서 수열에너지 부문에 배정된 게 427억원 정도로, 수열에너지는 소양강댐 물을 끌어와 공급한다는 계획이다.

수열에너지 융복합 클러스터 사업 면적 중 35.2% 수준인 28만7238㎡(약 8만6889평)가 데이터센터(총 7기·240㎿) 부지로 조성된다. 데이터센터는 인공지능(AI) 기술 발달로 급격히 확대 중인데 가장 큰 걸림돌이 막대한 전력 수요다. 데이터센터 전체 전력 사용량의 40∼50% 가 서버 열을 식히는 데 쓰인다. 이 전력 수요를 수열에너지로 전환한다는 게 수열에너지 융복합 클러스터 사업의 핵심 구상이다.

실제 2022년 에너지경제연구원이 내놓은 ‘데이터센터의 수열에너지 활용방안’(안재균)에 따르면 데이터센터에 공급되는 수열에너지 균등화열생산비용(LCOH)은 ㎾h당 59.3∼87.5원으로 평가된다. LCOH는 특정 열 생산 설비가 수명기간 동안 생산하는 열 단위당 평균 비용을 뜻하는 지표다. 지난해 산업용 전기 단가가 ㎾h당 평균 153.7원이었던 걸 고려하면 경제성이 매우 높다고 볼 수 있다.

◆1.5%만 활용 중… “법적 범위 확대해야”

곳곳에서 수열에너지 공급을 위한 사업이 진행되고 있지만 현시점에 가동 중인 건 미미한 수준이다. 수공은 내부 연구결과를 토대로 국내 수열에너지 잠재량을 1만235㎿(하천수·댐용수·원수·하수)로 보고 있다. 이는 원전 10기 발전 용량에 맞먹는 양이다. 그러나 이 중 현재까지 개발한 수열에너지 양은 150㎿(약 4만3000RT) 수준으로 잠재량의 약 1.5%에 그치는 상황이다. 다른 재생에너지와 비교해서도 생산량이 현격히 낮은 축에 속한다. 한국에너지공단 ‘2023년 신·재생에너지 보급통계’에 따르면 전체 재생에너지 생산량(1551만2000toe·석유환산톤) 중 수열에너지는 0.18%(2만8000toe) 수준이었다.

탄소중립 목표를 달성하기 위해서는 수열에너지 보급에 보다 속도를 낼 필요가 있어 보인다. 수열에너지로 배출량을 줄일 수 있는 건물 부문의 경우 직간접 배출을 모두 포함할 때 우리나라 전체 배출량의 20∼25% 를 차지하는 상황이다. 이 중에서도 주거용 건물 비중이 50% 정도 되는데, 법적으로 재생에너지로 인정되는 수열에너지 범위가 좁아 아파트와 같은 공동주택 보급엔 한계가 있다는 지적이 전문가들 사이에서 나온다.

2014년 신재생에너지법 시행령 개정으로 ‘해수’를 이용한 수열에너지가 재생에너지로 인정된 데 이어 2019년 ‘하천수’가 여기에 추가됐다. 최종민 한밭대 교수(기계공학)는 “수열에너지의 경제성은 수원으로부터 거리에 영향을 많이 받는다”며 “현재는 대개 하천수가 오가는 관로에서 별도로 관로를 따서 도심 내 상업시설에 물을 공급한다. 비용을 고려하면 수열에너지를 활용할 수 있는 곳이 관로 주변으로 제한된다”고 지적했다. 해수·하천수뿐 아니라 지하수나 하수 등을 수열에너지 범위에 추가하는 법 개정이 이뤄질 필요가 있다는 취지다.

더불어민주당 위성곤 의원이 지난해 4월 시행령에 담긴 수열에너지 정의를 법률에 직접 규정하는 동시에 그 범위에 해수·하천수와 함께 사실상 하수·지하수를 추가하는 걸 골자로 한 신재생에너지법 개정안을 발의했다. 그해 9월 국회 산자위에 상정됐지만 여태 별다른 논의가 이뤄지지 않는 상황이다. 산자위 수석전문위원 검토보고를 보면 산업통상자원부가 수열에너지 범위에 하수를 추가하는 안에 대해 “하수열에너지는 인간 생황에 따라 하수에 인공적으로 투입된 열을 히트펌프로 회수하는 것으로 신재생에너지 개념과 조화되지 않는 측면이 있다”며 신중할 필요가 있다는 의견을 제시했을 뿐이다.