포스코 ‘안전한 일터’ 만들기 속도낸다

글로벌 안전 컨설팅사와 협력

건설 시스템 점검·솔루션 수립

포스코그룹이 세계적인 안전 전문 컨설팅사인 SGS와 협력을 시작한다. 안전한 일터를 만들기 위한 본격 행보다. 포스코그룹은 2일(현지시간) SGS와 SGS의 본사가 있는 스위스 제네바에서 포스코그룹 안전 관리 체계 혁신을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. SGS는 건설 및 플랜트 진단에 특화된 글로벌 최대 규모의 안전 컨설팅 전문 회사로, 전 세계에 2600여개 지사를 두고 있다.



양사는 이번 MOU를 통해 포스코그룹 건설 부문의 안전 시스템을 면밀히 점검하고 실효성 있는 솔루션을 도출하는 등 선진 프로세스 수립에 집중할 계획이다. 이달 내 포스코이앤씨 안전 진단에 착수한다는 목표다. 안전 전문 지식 및 기술을 교류하고 포스코그룹이 추진 중인 안전 전문 회사 설립과 운영에서도 상호 협력하기로 했다.