LG엔솔, 벤츠와 전기차 배터리 공급계약

북미·유럽에 총107GWh 규모

150만대 물량… ‘46시리즈’ 예상

LG에너지솔루션이 메르세데스-벤츠와 100GWh 이상 대규모 전기차 배터리 계약을 체결했다. LG에너지솔루션은 3일 메르세데스-벤츠 계열사와 총 75GWh 규모 공급계약을, 메르세데스-벤츠 AG와 32GWh 규모 공급계약을 체결한다고 2건을 공시했다.



메르세데스-벤츠 계열사와 계약은 미국에 전기차 배터리를 2029년 7월30일부터 2037년 12월31일까지 공급한다는 계약이며 메르세데스-벤츠 AG와 계약은 유럽이 판매·공급지역으로 기간은 2028년 8월1일부터 2035년 12월31일까지다. LG에너지솔루션은 “예상 계약금액은 확정되지 않았으나 수시공시 기준 금액 이상으로 추정돼 공시하는 건”이라고 밝혔다.



LG에너지솔루션 측은 “고객사와 협의에 따라 공시 내용 외 추가 내용은 확인해줄 수 없다”고 밝혔다. 그러나 LG에너지솔루션의 제품 라인업 등을 고려하면 이번 계약은 차세대 원통형 배터리인 46시리즈일 것으로 예상된다. LG에너지솔루션은 미국 애리조나주에 36GWh 규모 원통형 배터리 전용 생산공장을 건설 중이며 내년부터 여기서 본격적으로 46시리즈를 양산한다는 계획이다. 이 계획대로면 이날 공시된 미국 물량도 애리조나 공장에서 공급될 전망이다.



46시리즈 공급일 시 현재까지 발표된 단일 46시리즈 공급계약 기준으로 역대 최대 규모다. 대당 70㎾h 배터리가 들어간다고 전제했을 때 107GWh인 이번 계약은 전기차를 약 150만대 생산할 수 있는 물량이다.