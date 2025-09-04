카카오, 창사 첫 모든 직군 신입 공개채용

8~28일 접수… “AI 인재 선발”

카카오가 창사 이래 처음으로 테크, 서비스 등 전 직군에 걸쳐 신입 공개 채용을 실시한다고 3일 밝혔다.



이번 공채는 인공지능(AI) 시대에 적합한 우수 인재를 채용하려는 목적이다. 카카오를 비롯해 △카카오게임즈 △카카오모빌리티 △카카오뱅크 △카카오엔터테인먼트 △카카오페이 등 6개 주요 그룹사가 참여하며 이 중 1개사만 선택해 지원할 수 있다. 지원서 접수 기간은 이달 8일부터 28일까지다.



전형은 서류 심사, 코딩 테스트(테크 직군 한정), 면접 순으로 이뤄진다. 면접은 11월 진행하며 최종 합격자는 내년 1월 중 입사하게 된다.



정신아 카카오 대표는 “지금 청년들은 다양한 AI 기술을 접하고 활용하며 함께 성장해 온 첫 세대”라며 “남다른 질문으로 창의적인 답을 찾아낼 줄 아는 젊은 인재들의 적극적 지원을 기대한다”고 말했다.