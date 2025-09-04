해킹 원인 규명·복구·재발 방지까지… 중소·중견기업 맞춤 구독상품 눈길

SK쉴더스, 종합 대응 서비스

수습 비용 평균 48억원 달해

합리적 비용으로 부담 최소화

SK쉴더스가 3일 해킹 사고 대응 전 과정을 묶은 구독 서비스를 내놨다. 디지털 시대, 갈수록 커지는 해킹 위협 속에서 보안 인력과 예산 부담이 큰 중소·중견기업을 겨냥한 행보다.



글로벌 정보기술(IT) 기업 IBM의 조사 결과 국내 기업이 데이터 유출 사고를 겪었을 때 평균 48억원 규모의 수습 비용이 발생하는 것으로 나타났다. 특히 중소·중견기업은 사고로 인한 직접 피해뿐 아니라 복구 과정에서 발생하는 추가 비용까지 감당하기 어려워 타격이 더 크다는 지적이다. SK쉴더스는 기업들이 합리적인 비용으로 보안 사고에 대응할 수 있는 구독형 서비스를 선보였다. 해킹 사고 발생 시 원인 규명, 피해 확산 차단·복구, 재발 방지 대책 수립까지 종합적으로 지원하는 것은 물론 법률 자문과 사이버보험 등도 포함해 한층 완성도 높은 보안 체계를 갖출 수 있도록 했다.



무엇보다 구독 형태로 별도의 접수 절차 없이 곧바로 대응을 시작할 수 있는 게 핵심이다. 이를 토대로 기업은 해킹 사고의 ‘골든타임’을 확보하고 피해 확산을 최소화할 수 있다. SK쉴더스는 3800여 고객사를 대상으로 24시간 365일 상시 관제를 수행하는 사이버보안 관제센터 ‘시큐디움(Secudium·사진)’을 운영하며 탐지된 위협에 즉각 대응하는 체계를 갖추고 있다.



그간 보안 업계에서는 구독형 상품이 비용과 인력 제약으로 관련 투자가 어려운 기업에 현실적인 대안이 될 것으로 관측해 왔다. 보안은 초기 솔루션 구매에 더해 유지보수까지 비용 부담이 크지만 사고가 터지기 전까지 효과가 확연히 드러나지 않는다. 이로 인해 기업들은 상대적으로 보안보다는 당장 눈앞에 보이는 IT 운영을 우선시하는 경향이 강하다. 그러나 보안 구독 상품은 비용을 최소화하면서도 필요할 때 즉시 대응할 수 있다는 측면에서 기업 수요를 끌어낼 수 있다는 평가다. 김병무 SK쉴더스 사이버보안부문장(부사장)은“기술적인 대응과 보험 보장이 결합된 이번 서비스로 보안 투자와 기업 성장이 선순환하는 구조를 만들어 나갈 것”이라고 말했다.