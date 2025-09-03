“썩은 5선보다 훌륭한 초선 많아”… 정청래, 나경원 직격

정 “썩은 5선보다 훌륭한 초선 많아”

與 지도부 “나, 윤리위 회부 검토”

국회 법제사법위원회에서 국민의힘 나경원 의원의 간사 선임 여부를 둘러싸고 벌어진 여야 간 공방의 파장이 3일에도 이어졌다. 집권 여당 더불어민주당은 정청래 대표가 직접 나서 나 의원의 발언을 강하게 문제 삼았고, 나 의원은 민주당 소속 추미애 법사위원장을 거세게 비판하며 ‘강 대 강’으로 맞섰다.

더불어민주당 정청래 대표가 3일 국회에서 열린 검찰개혁ㆍ정부조직법 개편 의견 수렴을 위해 열린 정책 의원총회에 참석해 의원들에게 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 이날 국회 최고위원회의를 주재한 자리에서 나 의원의 발언을 놓고 “믿고 싶지 않은 역대급 망언”이라며 “초선 의원은 가마니인가. 이게 무슨 막말인가. 초선이 무엇을 모른다는 것인지는 알 길은 없으나 나경원 의원은 일단 예의를 모르는 것 같다”고 비판했다. 정 대표는 “국회의원은 초선이든 5선이든 세비, 월급도 같고 똑같은 의무와 권리를 갖는다”며 “구태스럽고 썩은 5선보다 훌륭한 초선 의원이 더 많다고 생각한다”고 말하기도 했다.



김병주 최고위원은 나 의원 발언을 국회 윤리특별위원회에 회부할지를 검토하겠다고 했다.



나 의원은 페이스북을 통해 “법사위 초선의원들이 행동대장처럼 고성과 비아냥으로 야당 의원들의 격을 낮추고 희화화한다”며 “추미애 법사위의 무례함과 무질서함에 할 말을 잃는다”고 맞받았다. 이어 “윤리위에 제소돼야 할 사람은 국회법을 짓밟는 추 위원장, 야당을 모욕하며 국회를 유린하는 극단적 민주당 의원들”이라고 직격했다.



앞서 나 의원은 전날 법사위 전체회의에서 국민의힘 간사 선임 건을 두고 여야 간 논쟁을 하던 중 “초선은 가만히 앉아 있어! 아무것도 모르면서 앉아 있어!”라고 호통쳐 범여권 의원들로부터 반발을 샀다.