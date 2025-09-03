하늘·땅서 ‘군사쇼’… ‘푸틴과 동급 예우’ 김정은 존재감 눈길 [中 전승절]

열병식 이모저모



45개 부대 톈안먼광장 앞 행진

헬기편대 ‘80’ 숫자 대형 비행도



시진핑 중심 ‘左김정은 右푸틴’

習·金 서로 밀착 대화 나누기도



우원식, 참관 전 김정은과 ‘악수’

푸틴에 “러 활동 韓기업 관심을”

시진핑 중국 국가주석 집권 3기 최대 정치 이벤트인 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁(제2차 세계대전) 승리(전승절)’ 80주년 열병식이 3일 베이징 톈안먼광장에서 열렸다. 김정은 북한 국무위원장은 톈안먼 망루(성루)에 올라 열병식을 참관하는 동안 시 주석과 단독으로 가까이에서 대화하는 모습이 포착되는 등 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 동급의 최고의 예우를 받으며 존재감을 과시했다.

사진=신화연합뉴스

이날 망루에는 시 주석과 함께 김 위원장, 푸틴 대통령을 중심으로 정상급 외빈 20여명이 올랐다. 중국 지도부 인사들은 원자바오 전 총리를 비롯해 장더장·위정성·리잔수·왕양·류윈산·왕치산·장가오리 등 전 중앙정치국 상무위원회 위원들이 참석했지만 건강이상설이 제기됐던 후진타오 전 주석과 주룽지 전 총리는 불참한 것으로 보였다. 시 주석·리창 총리 외에 자오러지 중국 전국인민대표대회(전인대) 상무위원장, 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협), 차이치 중앙서기처 서기, 딩쉐샹 국무원 부총리, 리시 중국공산당 중앙기율검사위원회 서기 등 현직 지도부 7명은 모두 참석했다.

시진핑 중국 국가주석(왼쪽)과 김정은 북한 국무위원장이 3일(현지시간) '중국 인민 항일 전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절)' 80주년 기념 열병식이 열리는 베이징 톈안먼 광장으로 걸어오고 있다. AFP연합뉴스

2015년 전승절 70주년 열병식 행사 때와 달리 시 주석을 중심으로 외국 정상들과 중국 지도부가 좌우로 나뉜 자리 배치가 이뤄지지는 않았다. 70주년 행사 때는 시 주석 바로 오른쪽에 푸틴 대통령, 그 오른쪽에 박근혜 전 대통령이 자리 잡았는데 이번 행사에서는 시 주석을 중심으로 김 위원장과 푸틴 대통령이 좌우에 서게 됐다.



열병식 행사 중 시 주석과 김 위원장은 자리에 앉아 서로에게 몸을 기울이며 대화에 집중하는 것처럼 보였다. 시 주석은 망루 계단을 오르면서도 도중에 잠깐 멈춰 서서 김 위원장을 바라보며 이야기를 건네는 모습이 중계 카메라에 잡혔다. 김 위원장은 가볍게 고개를 끄덕였다.

열병식은 오전 9시(현지시간)쯤 리 총리의 개막 선언으로 시작했다. 초대형 국기를 든 기수를 선두로 한 호위부대가 등장했고, 예포 발사 후 중국 국가가 울려 퍼지는 가운데 톈안먼광장의 인민영웅기념비 게양대에 국기인 오성홍기가 게양됐다. 시 주석은 기념연설을 한 뒤 훙치 무개차(덮개 없는 차)에 올라 톈안먼 앞 창안제(長安街)에 도열한 부대원들을 사열했다.

짙은 중산복 차림의 시 주석이 ‘퉁즈먼 하오’(同志們好·동지 여러분 안녕하신가), ‘퉁즈먼 신쿠러’(同志們辛苦了·동지 여러분 수고했습니다)라고 인사하자 열병대원들은 ‘주시하오’(主席好·주석님, 안녕하십니까). ‘웨이런민푸우’(爲人民服務·인민을 위해 봉사하겠습니다)라고 답했다.

‘DF-17 ’ 극초음속 미사일.

이어진 분열식에서는 45개 부대(제대)가 방진(네모꼴 형태의 진형)을 이뤄 차례로 톈안먼광장 앞을 행진했다. 26대로 구성된 헬기편대는 중국 국기를 호위하면서 ‘80’이라는 숫자 대형으로 비행했다. 보병은 중국공산당의 항일전쟁 역할을 강조하는 노병 부대와 최신 군사력을 보여주는 현대군 부대로 구성됐고, 이외에도 부문별로 최신 무기 체계를 과시하는 행렬이 뒤따랐다.

분열식이 끝난 뒤에는 평화를 상징하는 비둘기 8만마리와 풍선 8만개가 하늘로 날아오르며 행사가 마무리됐다.



한편 이날 열병식에 참석한 우원식 국회의장은 푸틴 대통령과 이야기를 나눴으며, 김 위원장과는 열병식 참관 전 악수를 나눈 것으로 전해졌다. 국회의장실은 이날 “우 의장은 푸틴 대통령에게 러시아에서 활동하고 있는 130개 우리 기업에 관심을 가져줄 것을 요청했다”며 “푸틴 대통령은 남북관계와 한반도 문제에 각별한 관심을 표명했으며, 우 의장에게 남북관계를 어떻게 보고 있는지, 북·러 정상회담 기회에 김 위원장에게 어떤 메시지를 전해주면 좋겠는지를 물었다”고 밝혔다.



우 의장은 4일 중국 측 공식 카운터파트인 자오러지 전인대 상무위원장과 면담하고, 이어 중국의 경제·과학기술·미래산업을 담당하고 있는 딩쉐샹 국무원 부총리와 만난다.