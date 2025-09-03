강소기업 찾은 李대통령 “제조업, 고용에 큰 역할”

현장 간담회서 “성장·발전 지원

갑을병정 모두 공정한 생태계로”

공장 견학 땐 “옛날 내 생각난다”

민생·경제 중심 국정 기조를 앞세워 국가 성장 전략 모색에 집중하고 있는 이재명 대통령은 3일 ‘K제조업 기업현장 간담회’를 열고 제조업 강소기업 육성의 중요성을 강조했다.

이재명 대통령이 3일 경기 안산시 새솔다이아몬드공업에서 열린 ‘K제조업 기업현장 간담회’에서 참석자의 발언을 경청하고 있다. 남정탁 기자

이 대통령은 이날 경기 안산에 위치한 새솔다이아몬드공업을 방문해 현장을 둘러보고 간담회를 진행했다. 해당 기업은 반도체 공정의 주재료인 웨이퍼 평탄화 부품을 생산하는 기업으로 해당 분야 세계 시장 점유율 1위의 첨단 강소기업으로 꼽힌다.



이 대통령은 간담회 모두발언에서 “지속적인 성장을 통해 기회를 만들어내고 그 기회 속에서 우리 국민이 더 나은 삶을 설계할 수 있게 하는 것이 우리 정부가 해야 할 중요한 정책 과제”라며 “그중에 또 중요한 것은 역시 먹고사는 문제이고 먹고사는 문제의 핵심은 결국 기업들이 지속적으로 성장하고 발전하는 것”이라고 말했다.



이 대통령은 “특히 국민들의 일자리라는 측면에서 보면 제조업이 정말 중요하다”며 “제조업이 고용에 있어서 매우 큰 역할을 하고 있기 때문에 우리 강소기업들, 또 역량 있는 제조업들이 성장·발전을 해야 한다”고 강조했다. 그러면서 “우리 정부로서도 매우 관심을 많이 갖고 있고 지원할 수 있도록 노력하고 있다”고 덧붙였다.



이 대통령은 마무리 발언에서도 “모든 기업이 더 큰 기업으로 더 성장해나가면 그게 결국은 국가가 발전하는 것”이라고 강조하며 “그 과정에서 갑도, 을도, 병도, 정도 행복한 그리고 누구도 억울하지 않은 공정한 생태계가 만들어지면 좋겠다”고 말했다.



간담회에 앞서 제조현장을 둘러본 이 대통령은 “잠시 현장을 둘러보니 옛날 생각이 난다. 도금이나 샌드페이퍼 작업이 현대화됐지만 매우 익숙하다”고 말하며 노동자 출신 대통령으로서의 정체성을 부각하기도 했다. 전날 국가 성장 전략을 주제로 진행한 국무회의에서도 이 대통령은 임금 체불 문제와 관련해 “저도 임금을 많이 떼여봤는데, 노예도 아니고 일을 시키고 (임금을) 떼어먹는다”라고 말하며 노동자로서의 경험을 공유한 바 있다.