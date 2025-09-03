주류 광고까지 섭렵한 ‘부캐 퀸’ 이수지…부루구루 브알라 칵테일 모델 발탁

드라마와 예능, 유튜브를 막론하고 종횡무진 활약하고 있는 개그우먼 이수지가 주류 광고까지 섭렵했다.

브알라 모델 코미디언 이수지가 포즈를 취하고 있다.

부루구루는 코미디언 이수지를 광고 모델로 기용해 브알라 생과일 칵테일 RTD(Ready-To-Drink) 제품을 출시했다고 3일 밝혔다. 이수지가 가진 상큼하고 친숙한 이미지가 제품 특성을 가장 잘 살릴 수 있다는 판단에 따른 결정이라고 회사 측은 설명했다.

브알라(Volia)는 프랑스어로 ‘짜잔!’이라는 뜻으로, 생과일이 마법처럼 떠오르는 데서 착안한 이름이다. 브알라는 진(Gin) 베이스의 칵테일로 가장 유명한 2종인 진토닉과 진피즈를 캔에 담은 제품이다. 각각 생라임 슬라이스와 생레몬 슬라이스가 들어 있으며, 실제 칵테일에서 주는 과일의 상큼함을 더했다. 제품의 알코올 도수는 각각 4.9%와 6.0%로, 실제 바에서 마시는 칵테일의 도수와 최대한 유사하게 구현해냈다.

제품의 베이스가 된 진(Gin)도 스코틀랜드의 유명 마스터 디스틸러가 직접 제작에 참여했다. 부루구루의 증류사업부문을 이끄는 바리 매카퍼(Barry MacAffer) 이사는 “최근 늘어나는 칵테일과 하이볼 기주를 만들기 위해 스코틀랜드에서 연마한 증류 기술을 바탕으로 클래식한 진을 만들어 냈다”며 “한국 소비자들이 보다 진을 친숙하게 대할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

이어 이미 시리즈로 다양한 광고 촬영을 진행했고 순차적으로 광고를 집행할 계획이라며, 이수지 씨의 광고 기획 참여와 다양한 캐릭터, 매력을 바탕으로 소비자들께 즐겁고 새로운 경험을 선사할 계획이라고 덧붙였다. 이번에 출시된 브알라 2종은 전국 GS25에서 가장 먼저 만날 수 있다.