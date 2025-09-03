특검 “추경호, 2024년 3월부터 계엄 인지 가능성”

표결방해 국힘 압수수색 재시도



압색 대상기간 ‘2024년 5월부터’ 설정

구속기소 前통일교 간부 영장에

“김건희, 도움주겠다 전화” 적시

건진, 구속 후 네번째 소환조사도

‘계엄 해제 방해’ 의혹을 수사하는 내란 특별검사팀(특검 조은석)과 국민의힘이 강제수사를 두고 연이틀 대치 국면을 이어갔다. 특검은 국민의힘 지도부가 계엄을 사전에 알고 있었는지, 해제 의결을 앞두고 어떤 논의를 했는지를 집중적으로 들여다볼 방침이다.

내란 특검은 3일 오전부터 국회 본관에 있는 국민의힘 원내대표실과 행정국에 검사와 수사관을 보내 압수수색을 시도했으나 의원들 반발에 막혀 오후 6시30분쯤 철수했다. 이 두 곳은 전날도 영장 집행이 무산된 곳이다.

특검은 윤석열 전 대통령 등이 지난해 3월부터 비상계엄 논의를 본격화했다고 보고 여당이던 국민의힘 내부에서도 이런 상황을 공유하고 있었는지를 파악하고 있다. 이번 압수수색 대상 기간을 추경호 의원이 원내대표로 선출된 지난해 5월9일부터 영장이 집행된 이달 2일로 설정한 것도 이런 이유 때문이다. 박지영 특검보는 “계엄에 대한 논의가 지난해 3월부터 진행돼 그때부터 원내대표가 인지했을 가능성을 배제할 수 없다”고 설명했다. 특검은 계엄 해제 의결에 참여하지 않고 원내대표실에 머물렀던 의원들에 대한 수사도 불가피하다는 판단이다.

윤 전 대통령 부인 김건희씨 관련 의혹을 수사하는 김건희 특검팀(특검 민중기)은 지난달 29일 구속기소한 김씨의 구속영장에 “김씨가 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 2022년 4월과 7월 각각 802만원, 1271만원 상당의 샤넬 가방 2개, 천수삼 농축차 2개를 받고 윤 전 본부장에게 전화해 ‘정부 차원에서 통일교에 도움을 주기 위해 노력하고 있다’고 말했다”고 적시했다.

명태균 공천개입 의혹과 관련해선 윤 전 대통령이 2022년 6월1일 국회의원 보궐선거가 실시될 것이 확정되자 같은 해 4월 당시 공천관리위원장이던 윤상현 국민의힘 의원에게 김영선 전 의원의 공천을 지시했다는 내용도 공소장에 적었다.

특검은 9일 구속이 만료되는 건진법사 전성배씨를 이날 네 번째로 소환해 조사했다. 2022년 6·1 지방선거를 앞두고 박창욱 경북도의원, 박현국 봉화군수 등의 공천을 부탁하며 불법 정치자금 1억원을 전씨에게 건넨 사업가 김모씨도 전날 소환했다. 특검은 통일교 측이 김씨에게 건넨 것으로 의심하는 6000만원대 그라프 목걸이의 행방을 찾기 위해 1일 건진법사 전씨 딸과 처제 김모씨 자택을 압수수색했으나 끝내 발견하지 못했다.

김형근 특검보는 법원이 이날 ‘집사게이트’에 연루된 조영탁 IMS모빌리티 대표와 민경민 오아시스에쿼티파트너스 대표 등에 대한 구속영장을 기각한 데 대해 “조 대표가 ‘김건희 집사’ 김예성씨보다 죄질이 중대하다”며 “조 대표에 대해 구속영장을 재청구할 예정”이라고 밝혔다.