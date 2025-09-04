“한강버스, 서울의 새 명물 될 것”… 오세훈, 민주당 稅낭비 비판 반박

18일 정식 운항 앞서 국회 토론회

오 “퇴근길 힐링 공간 될 수 있어”

민주 시의회 “특혜·안전성 의문”

市 “정치 공세… 감사서 문제 없어”

서울의 새로운 교통수단인 한강버스 정식 운항이 2주 앞으로 다가온 가운데, 오세훈 서울시장이 ‘한강 르네상스’ 사업을 언급하면서 “서울의 명물이 될 것”이라고 강조했다. 더불어민주당에서 잇따라 한강버스에 대해 우려 의견을 내놓으며 운항 연기 필요성까지 언급한 데 대한 입장을 밝힌 것이다. 시는 한강버스에 대한 집권여당의 문제 제기가 ‘정치적 공세’라는 입장이다.



오 시장은 3일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 ‘한강, 서울의 미래’ 토론회 축사에서 한강버스에 대해 “신장개업한 식당이 처음부터 잘하기는 어렵지만, 잘 발전시키면 충분히 ‘맛집’이 될 것”이라며 “합리적인 비판은 귀를 기울이면서 한강버스를 시민의 자랑으로 가다듬어 가겠다”고 밝혔다.

오세훈 서울시장이 3일 여의도 국회 의원회관에서 열린 ‘한강, 서울의 미래’ 토론회에 참석해 축사를 하고 있다. 서울시 제공

오 시장은 2006년 첫 서울시장 취임 후 착수했던 수변문화공간 조성 사업인 ‘한강 르네상스’를 언급하면서 “(당시에도) ‘특혜’, ‘자연성 파괴’ 등 이치에 맞지 않는 비판이 난무했지만, 그런 비판을 이겨내고 자전거길·산책로·뚝섬을 만들면서 서울시민이 여가시간에 여유롭게 이용하는 공간이 됐다”고 말했다. 그러면서 “정책이 성공인지, 실패인지 시민이 직접 답을 주신 것”이라며 “한강버스도 비슷한 길을 걷고 있다”고 강조했다.



이어 오 시장은 “한강 버스 이전과 이후의 한강의 역사가 달리 쓰일 것으로 기대한다”며 “퇴근길 힐링의 공간, 외국인들은 꼭 한 번 타봐야 되는 서울의 명물로 등극할 것”이라고 기대감을 드러냈다.



한강을 활용한 수상 대중교통인 한강버스는 마곡에서 잠실까지 7개 정류장을 따라 운행된다. 이달 18일 정식 운항을 앞두고 있다. 평일 출퇴근 시간대에는 15분 간격으로 운행돼 서울 동서 지역을 잇는 새로운 교통수단으로 자리 잡을 것으로 시는 기대 중이다.



다만 최근 민주당에서는 한강버스 운항에 대해 잇따라 우려의 목소리를 내고 있다. 정식 운항 초기 사용될 8척의 선박 중 아직 6척이 인도되지 않아, 안정성에 의문이 제기된다는 지적이 주를 이룬다. 이영실 민주당 서울시의원은 “(한강버스 운항 선박의) 실제 운항·충전·배터리 관리 시뮬레이션조차 하지 않은 상태에서 곧바로 출퇴근 시간대에 투입하는 것은 시민 안전을 경시한 무모한 결정”이라고 비판했다. 미인도된 6척에 대해 시운전 등 충분한 검증이 필요하다는 것이다.



서울시의회 민주당도 지난 1일 논평을 통해 이에 대해 지적하고 한강버스 운항을 잠정 연기할 것을 촉구했다. 중앙당 차원의 비판도 나왔다. 백승아 민주당 원내대변인은 지난달 31일 “서울시 한강버스 사업은 전형적인 특혜 행정과 혈세 낭비”라며 “특혜 의혹과 세금 낭비에 대한 철저한 독립 감사가 필요하다”고 주장했다.



시는 민주당이 야당 소속 시장의 사업을 흠집내려 한다며 반발하고 있다. 시는 “이미 지난해 국정감사에서 민주당이 제기한 감사원의 감사가 진행 중이며, 국회 농해수위가 제기한 한강버스 관련 감사는 감사 결과 ‘위법 사항이 없다’는 결론까지 난 바 있다”며 “민주당은 정치적 공세를 멈추고, 감사 결과와 한강버스 운항 이후 성과를 차분히 지켜볼 것을 촉구한다”고 반박했다.