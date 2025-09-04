세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

이찬원 ‘선한스타’ 가왕전 상금 100만원 환아 위해 기부

입력 : 2025-09-04 09:44:57
수정 : 2025-09-04 09:44:56
폰트 크게 폰트 작게
전주=김동욱 기자 kdw7636@segye.com
구글 네이버 유튜브

가수 이찬원이 환아들의 치료를 위해 기부를 지속하고 있다.

 

한국소아암재단은 이찬원이 ‘선한스타’ 8월 가왕전에서 획득한 상금 100만 원을 기부했다고 9월 4일 밝혔다. 이로써 그의 이름으로 선한스타를 통해 전달된 누적 기부금은 총 6987만 원으로 늘었다.

 

가수 이찬원. 사회관계망서비스 캡처

기부금은 환아들의 긴급 치료비 지원에 사용될 예정이다. 긴급 치료비는 입원비, 검사비, 약품비 등 갑작스럽고 고액의 의료비 지출로 인해 환아 가정이 경제적 위기에 처했을 때, 생계 보호와 조속한 치료 지원을 위해 전달된다.

 

홍승윤 한국소아암재단 행정이사는 “가수와 팬들의 선한 영향력이 도움이 절실한 환아들에게 큰 힘이 되고 있다”고 말했다.

 

한국소아암재단은 소아암·백혈병·희귀 난치성 질환 아동을 위한 치료비 지원과 정서 지원 프로그램 운영, 헌혈 캠페인 등 다양한 복지사업을 펼치고 있다. 이찬원은 이 재단을 올해로 5년째 후원하고 있다.

 

한편, 이찬원은 JTBC ‘톡파원 25시’, KBS 2TV ‘불후의 명곡’에 이어 이달 2일 정규 편성으로 돌아온 KBS 2TV 의학 스토리텔링 프로그램 ‘셀럽병사의 비밀’의 진행을 맡는 등 방송인으로서도 맹활약하고 있다.

김동욱 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지.