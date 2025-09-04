김정민, '기러기 아빠'… "생각한 것과 결혼 생활 달랐다" 고백

김정민, 루미코 부부의 각집 생활이 공개됐다. 유튜브 채널 'tvN STORY' 영상 캡처

결혼 20년 차 김정민, 루미코 부부의 각집 생활이 최초 공개되면서 관심이 집중되고 있다. 그런데 김정민이 방송 중 “생각해왔던 결혼생활이 아닌 것 같다”고 솔직한 심경을 고백해 그 배경에 궁금증이 모인다.

국내 최초 부부 상호 관찰 예능 tvN STORY ‘각집부부’에서는 세 아들의 교육 문제로 각집 살이 중인 김정민, 루미코 부부의 상호 관찰이 시작됐다. 오늘(4일) “어느 날 갑자기 기러기 생활이 찾아왔다”는 이들 부부의 리얼한 현실 라이프가 전격 공개된다.

유튜브 채널 ‘tvN STORY’에는 ‘아들 셋 엄마 루미코가 기러기 아빠 김정민이 보고 싶어지는 순간’이라는 제목의 예고 영상이 공개됐다.

영상에서 이들 부부의 각집 라이프는 극과 극의 모습을 보여줬다. 가장 눈길을 끈 건 서울의 기러기 남편 김정민의 ‘충격 올인원 청소법’이었다.

“청소는 제가 정말 잘합니다”라며 자신만만하게 나선 그는 거실 소파, 부엌, 심지어 침대까지 청소기 하나로 해결해 아내는 물론이고 스튜디오 MC와 패널들까지 술렁이게 했다.

게다가 원하지 않았던 기러기 아빠 생활로 인해 생각했던 결혼생활과 다른 현실을 살게 된 심경을 솔직하게 드러낼 것으로 보인다.

반면, 일본에 있는 아내 루미코의 하루는 그야말로 전쟁과 다름없다.

세 아들을 홀로 돌보는 독박 육아를 수행하며 하루 24시간이 모자라게 쉴 틈 없는 분주한 일상을 이어가는 가운데, 축구 선수로 활동 중인 아들들의 생활도 공개될 예정이다. 특히 둘째 아들의 부상이 암시되는 장면까지 더해져 긴장감이 감돌았다.

제작진은 “4일 방송에서는 김정민과 루미코 부부의 리얼 각집 생활은 물론, 두 사람의 첫 만남과 결혼에 얽힌 러브스토리까지 공개된다”라면서 “첫 방송에서 공개된 문소리, 장준환 부부와는 또 다른 이면과 현실이 공개된다”라고 밝혔다.

또, “20년 차 부부가 각집이라는 낯선 선택 속에서 어떻게 살아가고 있는지, 그 속에 담긴 솔직한 고민과 애틋한 진심을 확인할 수 있을 것”이라고 전했다.

자녀 교육, 직장, 가치관 등의 이유로 각자의 집에서 살아가는 부부들이 서로의 일상을 관찰하며 사라졌던 애틋함을 재발견하는 순간들은 많은 이들에게 다양한 삶의 의미를 전달할 예정이다.