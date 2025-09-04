시진핑, 열병식 다음날 연이어 양자회담…북중회담 여부 주목

시진핑 중국 국가주석이 '중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년' 열병식 다음 날인 4일(현지시간) 중국을 방문한 각국 정상들과 연이어 양자 회담을 하고 있다.



관영 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 오전 라오스·베트남·쿠바·짐바브웨 등의 정상과 회담했다.

시진핑 중국 국가주석이 열병식서 연설하고 있다.

시 주석은 라오스와의 정상회담에서 "현재 국제·지역적 형세에 복잡하고 심각한 변화가 일어나고 있다"면서 "양국이 서로의 핵심 이익 및 중대 관심사인 문제에 대해 굳게 지지해야 한다"고 강조했다.



또 베트남과의 정상회담에서는 "일방주의와 정글의 법칙이라는 역류에 직면해 점점 많은 국가가 단결·자강해야 희망이 있다고 인식하고 있다"면서 "중국은 베트남과 함께 글로벌 사우스의 공동이익을 지키고 싶다"고 말했다.



시 주석이 이날 각국 정상들과 회담을 이어가면서 북중 정상회담 성사 여부에 대해서도 관심이 쏠리고 있다.



양국 정상은 전날 전승절 80주년 열병식·리셉션 등 기념행사에 함께 참석한 바 있다.



북중러 정상은 전날 톈안먼 광장 망루에 나란히 올라 중국 신무기를 함께 지켜보며 '반(反) 서방 연대' 이미지를 대외적으로 보여줬다.



앞서 중러는 2일 양자 정상회담을 했고, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 약 나흘간의 중국 공식 방문 일정을 마치고 4일 러시아 연해주 블라디보스토크로 돌아갔다고 크렘린궁이 텔레그램 메시지를 통해 밝혔다.



푸틴 대통령의 귀국으로 일각에서 제기됐던 북중러 3자 정상회담은 성사되지 않았지만, 세 정상은 전날 열병식·리셉션 등에서 여러 차례 공개적으로 대화하는 모습을 보였다.

<연합>