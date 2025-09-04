[포토] 고현정-장동윤 '엄마와 아들'

배우 장동윤(사진 왼쪽)과 고현정이 4일 오후 서울 양천구 SBS 목동에서 열린 SBS 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

'사마귀: 살인자의 외출'은 잔혹한 연쇄살인마 사마귀가 잡힌지 20년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 평생을 증오한 사마귀인 엄마와 예상 못한 공조수사를 펼치며 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러 드라마로 오는 5일 오후 9시 50분 첫 방송 한다.