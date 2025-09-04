'관악구 칼부림' 피의자 퇴원 후 체포 방침…여자친구 등 조사

피의자 부친 "누수·타일 문제로 스트레스"

경찰이 서울 관악구에서 흉기를 휘둘러 3명을 숨지게 한 A(41)씨가 퇴원하는 대로 신병을 확보하기로 했다.



서울 관악경찰서는 A씨가 치료를 마치는 대로 살인 혐의로 체포해 구체적인 사건 경위를 조사할 예정이라고 4일 밝혔다. A씨는 현재 인근 병원 중환자실에서 치료받고 있으며, 퇴원까지는 수일이 걸릴 것으로 예상되는 상황이다.

지난 3일 서울 관악구 한 식당에서 칼부림 사건이 발생, 경찰이 조사하고 있다. 연합뉴스

경찰 관계자는 "절차에 따라 필요한 수사를 진행하고 있다"고 말했다.



사건 당일인 전날엔 A씨의 여자친구와 A씨가 운영한 프랜차이즈 피자가게의 본사 관계자 등이 참고인 조사를 받은 것으로 전해졌다. 경찰은 이들의 사건 전후 맥락 등을 물은 것으로 알려졌다.



약 2년간 관악구 조원동에서 피자가게를 운영해온 A씨는 전날 본사 직원 B(49)씨, 인테리어 업자이자 부녀지간인 C(60)씨와 D(32)씨 등 3명을 흉기로 공격해 숨지게 했다. 스스로 목숨을 끊으려던 A씨도 크게 다쳤다.



A씨는 범행을 시인하며 가게 인테리어 문제를 두고 피해자들과 갈등을 빚어왔고 전날도 같은 이유로 말다툼했다고 밝힌 것으로 전해졌다.



이날 병원에서 만난 A씨 부친은 기자들에게 "가게 누수와 타일 문제 때문에 2∼3개월 전부터 (A씨가) 스트레스를 많이 받았다"며 "수리를 무료로 해준다고 했다가 인제 와서 못 해준다고 한 것으로 알고 있다"고 말했다.



이어 A씨가 배달 수수료 문제로도 고충을 토로해왔다면서 "최근에는 본사가 1인 피자 메뉴를 권장해서 고민하는 것을 들었다. 다만 (본사의) 압박 얘기는 못 들었다"고 전했다.



프랜차이즈 본사 측은 전날 입장문을 내고 "2021년 10월 직영점 오픈 후 가맹사업을 한 이래 어떤 점주에게도 리뉴얼을 강요한 적 없다"며 "이번 사건은 인테리어 업체와 (A씨 사이의) 유무상 수리에 대한 갈등이었다"고 밝혔다.



본사 측은 "최근에는 (A씨가) 타일이 깨진 부분을 책임지라고 인테리어 업체에 요구했고, 인테리어 업체가 오픈한지 2년 가까이 돼 보증기간이 지나 유상 수리해야 한다고 입장을 밝히는 과정에서 갈등이 심해졌다"고 덧붙였다.

