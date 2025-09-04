낙동강권역 안동댐·임하댐 가뭄 주의 단계 진입...용수 비축 대행 시행

환경부가 가뭄 ‘주의’ 단계에 들어선 안동댐과 임하댐에 용수 비축 대책을 시행한다.

환경부는 지난 3일 18시 기준으로 가뭄 ‘주의’ 단계에 진입한 낙동강권역 다목적댐인 안동댐과 임하댐(경북 안동시 소재)에 대처하기 위해 댐 용수 비축을 위한 대책을 시행한다고 4일 밝혔다.

환경부가 안동댐과 임하댐에 용수 비축 대행을 시행한다. 사진은 안동댐 전경. 환경부 제공

안동댐과 임하댐은 낙동강 상류에서 하나의 공급체계로 운영된다. 합산 저수량을 기준으로 가뭄 단계를 판단하는데, 4일 기준 합산 저수량이 8억5490만t(예년 대비 85%)이었다. 해당 유역은 예년 대비 적은 비가 내리면서 홍수기(6월 21일~9월 20일) 중 가뭄 단계에 진입했다. 이들 댐의 유역에 올해(1.1~9.3) 내린 강우량은 610㎜로 예년(861㎜)의 71% 수준이며, 특히 홍수기가 시작한 6월 21일부터 9월 3일까지 강우량은 293㎜로 예년(551㎜)의 53% 수준에 그쳤다.

환경부는 가뭄 단계 진입 전부터 안동댐과 임하댐 용수 비축을 위해 합천댐, 남강댐 등과 연계한 대체공급을 선제적으로 시행한 바 있지만, 남은 홍수기 강우량이 적더라도 내년 홍수기 전까지 안정적인 용수공급이 가능하도록 댐 용수 관리를 더욱 강화하겠다고 밝혔다.

이번 가뭄단계 격상에 따라 안동, 임하댐에서 일일 공급하는 하천유지용수를 각각 최대 48.4만t, 65만t까지 감량하고, 안동댐에서 공급하는 농업용수의 월별 실사용량을 고려하여 하루 최대 76만t 감량한다. 또한 임하댐에서 영천댐을 통해 공급 중인 금호강 수질개선용수를 하루 최대 21.9만톤까지 단계적으로 감량하여 댐 용수를 비축한다.

환경부는 이번 댐 용수 비축 대책이 하류 지역의 용수 이용 및 수질에 미치는 영향을 지자체, 지방(유역)환경청 등 관계기관과 면밀하게 살피고, 현장 상황에 따라 감량 가능 범위 내에서 공급량을 변경하는 등 탄력적으로 대응할 계획이다.

손옥주 환경부 물관리정책실장은 "일부 지역은 올해 강우량이 적어 가뭄이 확대될 수 있는 상황이다"라며 "가뭄상황 대응을 위해 관계기관과 함께 댐 용수비축을 위한 대책을 차질없이 추진하고, 안정적인 용수공급이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.