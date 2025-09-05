전북 ‘빛 공해 환경영향평가’ 착수

道, 관내 250곳 조명 측정·분석

결과 따라 규제안 등 대책 마련

전북도가 도민의 쾌적한 야간 생활을 보장하고, 생태계 교란을 줄이기 위해 인공조명으로 인한 빛 공해 영향평가에 나섰다. 생활 불편 해소를 넘어 환경·에너지·관광 자원 관리까지 아울러 종합적으로 대응하겠다는 전략이다.



전북도는 4일 종합상황실에서 ‘인공조명 빛 공해 환경영향평가 용역 착수 보고회’를 열고 추진 과제와 세부 계획을 논의했다.



이번 용역은 도내 14개 시군 250곳을 대상으로 가로등, 전광판, 장식조명 등 다양한 조명 형태를 정밀 측정·분석하는 방식으로 진행된다.



조사 결과는 빛 공해가 도민 건강에 미치는 수면 장애와 시력 저하, 생체리듬 교란뿐 아니라 농업·수산업 생산성 저하, 곤충 서식지 파괴, 천체 관측 방해 등 다층적인 영향을 분석하는 데 활용된다.



특히 도는 조사 결과를 바탕으로 빛 공해 우려 지역을 ‘조명환경관리구역’으로 지정하고, 과도한 조명을 규제하는 방안을 함께 마련해 생활환경 개선과 생태계 보전, 에너지 절감 효과를 동시에 거둘 계획이다.