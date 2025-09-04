농협, '2025년 동주공제 조합장 이념과정' 교육 실시

강호동 농협중앙회장이(앞줄 왼쪽에서 8번째) 3일 고양시 농협중앙교육원에서 진행된 ''2025년 동주공제(同舟共濟) 조합장 이념과정' 행사 후 기념촬영을 하고 있다. 농협중앙회 회장

농협중앙회(회장 강호동)는 9월부터 10월까지 고양시 농협중앙교육원에서 전국 농‧축협 조합장 600명을 대상으로 ’2025년 동주공제(同舟共濟) 조합장 이념과정’을 실시한다고 3일 밝혔다.

이번 교육은 2박 3일 과정으로 기수별 120명씩 총 5기수에 걸쳐 진행되며,‘같은 배를 타고 강을 함께 건너간다’는 의미의 동주공제를 주제로 농협이념 가치 내재화를 목표로 한다.

교육은 강호동 농협중앙회장의 특강을 시작으로 ▲ 조합장과의 소통 시간 ▲ 변화와 혁신을 위한 최신 AI 트렌드 강연 등으로 구성되어 농심을 함께 이해하고 농업‧농촌 가치 확산의 의지를 다지는 자리로 마련된다.

강호동 회장은 “농업·농촌은 기후위기, 고령화와 인구 감소라는 큰 위기에 직면해 있지만, 조합장님들과 함께 농협의 존재가치를 가슴에 담고 농협이 앞장서면 지속가능한 미래로 나아갈 수 있다”고 강조했다.

이어 “농업·농촌의 가치 확산 및 새로운 활력을 불어넣기 위해 선포된 국민과 함께하는 농심천심(農心天心)운동에도 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 당부했다.

