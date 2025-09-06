투자계 거장 버핏·멍거의 대화… AI·달러패권 등 최신 통찰 담겨

워런 버핏 바이블: 완결판/ 워런 버핏·리처드 코너스/ 이건 옮김/ 에프엔미디어/ 3만8000원

워런 버핏은 가치 투자의 대가이자 전설적인 투자가의 대표적인 아이콘으로 여겨지는 인물이다. 버핏은 보험업과 투자업을 영위하는 기업 버크셔 해서웨이를 인수한 1965년부터 2025년 은퇴하기까지 60년 동안 연평균 약 20%의 수익을 거뒀으며 약 550만%의 누적 수익률을 기록했다고 알려져 있다. 그런 그가 지난 5월 4일 버크셔 해서웨이 주주총회에서 은퇴를 선언했다.



버핏만을 바라보던 투자자들로서는 갈 길을 잃은 셈이다. 그렇다고 낙담할 필요가 없다. 버크셔 해서웨이 주주 서한과 주주총회 질의응답, 각종 인터뷰와 도서 등 다양한 자료에서 버핏의 글과 말이 남겨져 있기 때문이다. 문제는 그 많은 자료를 모두 읽어보기 힘들다는 것.

그런 가운데 워런 버핏과 버크셔 해서웨이 부회장이었으며 버핏의 절친한 친구 찰리 멍거의 글과 말에 국내 버핏 전문가들이 해설을 더한 ‘워런 버핏 바이블 완결판’이 최근 출간됐다. 책은 인플레이션, 재정 적자, 달러 패권, AI 투자 열풍 등 최신 이슈에 대한 두 거장의 통찰을 이야기한다.



또한 구판 ‘워런 버핏 바이블’의 핵심이 선별돼 담겼다. 그리고 구판에서 다루지 못한 2017년 이후 올해까지 버핏의 주주 서한, 버핏과 멍거의 주주총회 질의응답이 펼쳐진다.



아울러 김학균, 박성진, 정채진, 홍진채 등 국내에서 투자 성과를 인정받았고 버핏을 연구해온 전문가 10인의 해설이 장마다 배치됐다. 초보자는 물론 버핏을 어느 정도 공부한 투자자에게도 버핏의 ‘직강’ 중 일부는 다소 어려울 수 있는데 그 격차를 장별 해설이 좁혀준다.



예컨대 “버핏이 수많은 실수를 인정하고 스스로를 발전시켜가는 와중에도 변하지 않은 원칙이 있다. 주식이 작동하는 근본 원리, 다른 자산 대비 주식이 가진 특이한 장점, 그 장점을 활용하기 위한 투자자의 태도, 능력 범위의 중요성, 그리고 복리의 마술에 대한 믿음 등이다. 그 핵심 내용들을 집약해놓은 장이 바로 1장이다.” 이란 해설 등이다.