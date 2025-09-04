트럼프 “관세소송 지면 韓 등과 합의 무효될 수도”

트럼프 “대법, 잘못된 결정 말라”

‘관세 위법 판결’ 상고장 내며 압박

EU·日 등 약속한 투자 수포 우려



日 경제상 방미… 합의 이행 타진

투자 합의문 쓰는 대신 요구 계획

도널드 트럼프 미국 행정부가 3일(현지시간) 상호관세 정책은 법적 근거가 없다는 항소심 판결에 불복해 연방대법원에 상고했다. 이 소송에서 정부가 패할 경우 관세 납부액 2100억달러(약 293조원)를 환급해야 할 것으로 예상되는 가운데 트럼프 대통령은 “대법원이 잘못된 결정을 내린다면 우리나라에 재앙이 될 것”이라며 “한국 등과 타결한 무역합의도 무효화할 수 있다”고 말했다.

지난 8월 25일(현지시간) 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미 대통령이 미국 워싱턴DC 백악관에서 정상회담 중 악수하고 있다. 연합뉴스

NBC방송 등에 따르면 미 법무부는 대법원에 제출한 상고장에서 오는 11월 초까지 변론을 듣고 관세의 적법성에 관한 최종 결정을 내려달라고 요청했다. 각국과의 무역협상을 총괄하는 스콧 베선트 재무장관은 “항소심 판결은 미국 대통령이 현실 세계에서 외교를 수행할 능력과 미국의 안보 및 경제를 지킬 능력을 심각하게 훼손한다”는 의견을 상고장에 첨부했다. 앞서 워싱턴 연방순회항소법원은 지난달 29일 트럼프 대통령이 상호관세 부과 행정명령의 근거로 국제비상경제권한법(IEEPA)을 활용한 것은 위법하다는 판결을 했다.



트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들과 만나 상고심과 관련해 “내가 본 미국 연방대법원 사건 중 가장 중요한 사건 중 하나라고 생각한다”고 말했다. 이어 그간 다른 나라들이 무역에서 미국을 이용했지만 관세 덕분에 대응할 수 있었다며 이 때문에 대법원 승소가 중요하다고 강조했다.



트럼프 대통령은 “우리는 유럽연합이 우리에게 거의 1조달러(1393조원)를 주는 합의를 했다”며 “일본, 한국 등 여러 나라와 합의를 끝냈다. 협상이 완료됐는데 (소송에서 지면) 이것들을 되돌려야만 할 것으로 짐작한다”고 말했다. 이와 관련해 CNN방송은 재무부가 지난달 말 기준 미국 기업들로부터 2100억달러 이상 관세를 징수했는데, 항소심 판결이 대법원에서 확정되면 이를 환급해야 할 수도 있다는 점을 트럼프 대통령이 전날 인정했다고 전했다.



트럼프 대통령은 다만 “난 우리가 크게 승리할 것이라 생각한다”며 상고심 승소를 자신했다.

아카자와 료세이 일본 경제재생상. 로이터연합뉴스

이런 가운데 일본의 대미 관세 협상 담당 각료인 아카자와 료세이 경제재생상은 4일 미국 워싱턴으로 향했다. 5500억달러(766조원) 규모 대미 투자 계획을 명확히 하는 합의문 작성을 지렛대 삼아 상호관세 수정과 자동차 관세 인하 등에 관한 트럼프 대통령 행정명령 서명을 촉구하기 위해서이다.



일주일 전 방미 계획을 돌연 취소했던 아카자와 장관이 이날 출국한 것은 미국과의 이견이 상당 정도 해소됐기 때문으로 풀이된다. 아카자와 장관은 하네다공항에서 기자들과 만나 “실무급 협의는 정리돼서 각료급 협의를 위해 미국을 방문한다”고 말했다.



일본은 7월23일 미국과 관세협상을 타결해 상호관세율과 자동차 관세율을 각각 15%로 인하하는 데 합의했으나, 상호관세의 경우 특례조치가 아직 발효되지 않아 기존 관세에 15%가 추가 적용되고 있다. 자동차 관세를 조정한 행정명령도 아직이다. 아카자와 장관은 전날 “자동차 업계에선 하루에 20억엔(188억원)의 손실을 보는 기업도 있다”며 “한시라도 빨리 행정명령이 나오도록 모든 형태로 강력히 건의하겠다”고 말했다.