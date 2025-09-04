태어났더니 1억 재산이 딱… 2024년 ‘0세 금수저’ 734명

미성년자 증여 총 1조 2382억원

‘0세 증여’ 금융자산 390억 최다

지난해 734명의 아이가 태어나자마자 평균 1억원에 육박하는 재산을 증여받은 것으로 나타났다. 미성년자(0∼18세) 전체 증여는 총 1조2382억원에 달했다.

사진=연합뉴스

4일 국회 기획재정위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 국세청에서 제출받은 증여세 결정 현황자료에 따르면, 지난해 0세에게 이뤄진 증여는 총 734건, 671억원에 달했다. 1인당 평균 9141만원꼴이다.



전년(636건·615억원)과 비교해 증여 건수는 98건, 재산가액은 56억원 늘었다. 0세 증여 재산가액은 2020년 91억원 수준이었지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 인한 자산 가격 상승과 맞물려 2021년 806억원, 2022년 825억원으로 껑충 뛰었다. 2023년에 615억원으로 다소 줄었다가 지난해 10%가량 증가한 것이다.



지난해 0세 증여를 자산 유형별로 살펴보면 금융자산이 554건·390억원으로 가장 많았다. 2023년(452건·289억원)보다 102건·101억원 늘었다. 유가증권은 156건·186억원이었으며, 토지는 20건·26억원, 건물은 12건·26억원이었다.

1인당 평균 증여 재산가액이 가장 높은 연령은 1억4719만원을 기록한 16세였다. 이어 17세(1억1063만원), 18세(1억1011만원)가 뒤를 이었다. 초등학교 졸업과 중학교 입학 연령인 12세와 13세도 각각 9446만원, 9418만원으로 높았고, 0세가 다음이었다.



증여 건수로는 11세가 903건으로 가장 많았고 10세 892건, 12세 879건, 16세·13세 859건, 9세 851건 순이었다.



지난해 미성년자 전체 증여는 1만4217건, 1조2382억원으로 집계됐다. 1인당 평균 8709만원이다. 전년(1만4094건·1조5803억원) 대비 증여 건수는 123건 늘어난 반면 증여 재산가액은 3421억원 감소했다.