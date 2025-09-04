혁신당 성비위 파문 확산… 최강욱 ‘2차 가해’ 논란

강미정 대변인, 탈당 회견 열고

“피해자 절규 외면… 조국도 침묵”

黨 “피해자 요구대로 절차 마쳐”



崔 “그건 개돼지 생각” 비유 발언

정청래, 감찰단에 진상조사 지시

조국혁신당 성비위 사건의 파장이 커지고 있다. 당 대변인은 당의 안일한 대응을 지적하며 탈당했고, 여당인 더불어민주당으로 ‘2차 가해’ 논란이 번졌다.

민주당은 4일 오후 언론 공지를 통해 정청래 대표가 최강욱 교육연수원장에 대한 긴급진상조사를 당 윤리감찰단에 지시했다고 밝혔다. 최 원장은 지난달 31일 혁신당 대전·세종시당 행사에서 성비위 사건에 문제를 제기한 사람들을 “개돼지”로 비유하거나 “그렇게 죽고 살 일인가” 등의 2차 가해성 발언을 한 것으로 파악됐다. 조사 기간 최 원장의 당직은 유지되는 것으로 알려졌다.

조국혁신당 강미정 대변인이 4일 국회 소통관에서 당내 성비위 사건 처리 과정에 대한 문제제기와 함께 탈당을 알리는 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

최 원장은 혁신당 조국 혁신정책연구원장의 아들에게 허위 인턴 활동 확인서를 써준 혐의로 징역 8개월에 집행유예 2년형이 확정되면서 의원직을 상실했고, 이재명정부 첫 광복절 특별사면된 후 민주당 교육연수원장에 임명됐다. 논란이 커지자 최 원장은 페이스북에 “경위와 이유가 어떻든 부적절하거나 과한 표현으로 당사자분들의 마음에 부담과 상처를 드린 점에 대해 심심한 사과의 말씀을 드린다”고 적었다.

이날 오전 혁신당 강미정 대변인은 국회에서 탈당 기자회견을 열고 “제가 마주한 것은 동지라고 믿었던 이들의 성희롱, 성추행, 괴롭힘”이었다며 “당은 피해자들의 절규를 외면했다”고 밝혔다. 그는 “사건 접수 다섯 달이 돼가는 지금까지 당의 피해자 지원 대책은 그 어떤 것도 마련되지 않았다”며 “피해자 보호와 회복이 외면당하는 사이 피해자들은 당을 떠나고 있다”고 강조했다.

강 대변인은 당대표를 지낸 조 원장도 미온적으로 대처했다고 주장했다. 그는 “(조 원장) 사면 이후 당이 제자리를 찾고 바로잡힐 날을 기다렸지만 이제 더는 기다릴 필요가 없다는 것을 깨달았다”고 말했다. 강 대변인은 회견 후 취재진과 만나 “8·15 전후 당의 입장 변화가 없었고 조 원장에게도 다른 입장을 듣지 못했다. 그 침묵도 제가 해석해야 할 메시지”라고 말했다.

혁신당은 입장문을 내고 “당헌·당규에 따라 피해자 요구사항을 모두 수용한 절차를 마쳤다”며 “사실과 상이한 주장이 제기된 점에 유감을 표명한다”고 밝혔다. 앞서 혁신당은 성비위 가해자 2명에게 각각 제명과 당원권 정지 1년을 의결했다.

조 원장은 오후 서울 종로구 조계사에서 진우스님을 예방한 뒤 성비위 사건 관련 기자들의 질문에 침묵으로 일관했다. 그는 “불평등 관련 언급을 많이 했는데 당내에서 이런 일이 일어난 것에 대해 입장을 말해달라”는 질문에 “사찰에서 말고, 다음에 기회를 갖겠다”고 말했다.