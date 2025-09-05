세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

정기선 “안전 최우선 가치… 중대재해 제로 목표”

입력 : 2025-09-05 06:00:00
수정 : 2025-09-04 19:19:06
폰트 크게 폰트 작게
김희정 기자 hee@segye.com
구글 네이버 유튜브
HD현대 삼호 조선소 찾아 점검
5년간 3.5조 투입 시스템 구축

HD현대 정기선 수석부회장을 비롯한 경영진이 주요 사업장을 둘러보며 ‘안전 최우선’ 경영을 다짐했다. HD현대는 조선 부문에 2030년까지 5년간 약 3조5000억원 규모 안전 예산을 투입할 예정이다.

정기선 HD현대 수석부회장(왼쪽)이 4일 HD현대삼호 조선소를 찾아 주요 생산 설비와 고위험 작업 현장을 점검하고 있다. HD현대 제공

HD현대는 4일 각사 대표이사 주관으로 전 계열사가 일제히 현장 안전점검을 실시했다고 밝혔다.

정 수석부회장은 전남 영암에 위치한 HD현대삼호 조선소 현장을 찾아 김재을 HD현대삼호 사장과 함께 주요 설비와 고위험 작업 현장을 직접 살폈다. 정 수석부회장은 “안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 가치”라며 “회사는 어떤 상황에서도 임직원의 생명을 최우선에 두겠다”고 강조했다. 이어 “리더의 결정과 행동이 안전문화 확립에 큰 영향을 미친다”며“전 사업장에서 중대재해를 ‘제로’로 만들 때까지 현장 중심의 경영을 이어나가 달라”고 당부했다.

HD현대는 ‘모두를 위한 안전’을 핵심가치 중 하나로 삼고, 안전 경영을 강화해왔다. 향후 5년간 투입하는 안전 예산은 선진 안전시스템을 구축하고, 안전 시설물과 설비를 정비·확충하는 데 사용된다.

또 임직원 안전 인식 개선, 협력사 안전 지원 활동 등에도 충분한 예산을 배정해 전사적인 안전 수준을 끌어올리겠다는 계획이다.

HD현대는 지난 8월 HD현대중공업에 전면 도입한 안전보건 경영체계 ‘더 세이프 케어’를 전 계열사로 확대 적용하기로 했다. 이 제도의 핵심은 9가지 ‘절대불가사고’ 관련 안전 수칙을 위반할 경우, 실제 사고 발생 여부와 관계없이 중대재해에 준하는 조치가 즉각 이뤄지는 데 있다.

김희정 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지.