美플로리다주 “백신 의무화 폐기” 선언

공화당 우세주 중심 폐기 움직임

민주당 “주차원 독자 관리” 맞서

백신 문제 놓고 정치 양극화 심화

도널드 트럼프 미국 대통령의 2기 취임 이후 ‘백신음모론’에 기초한 보건 정책 전환이 본격화되고 있는 가운데 트럼프 행정부 철학을 가장 적극적으로 행정에 반영하는 대표 지역인 플로리다주가 백신 의무화 정책을 완전 폐기하기로 했다.



3일(현지시간) 미국 워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 플로리다주는 이날 아동의 학교 입학 시 요구되는 백신 접종을 포함한 주 차원의 모든 백신 의무화 정책을 폐기하겠다고 선언했다. 플로리다주의 보건 정책 최고 책임자인 조지프 라다포 플로리다주 보건국장은 이날 기자회견에서 “백신 의무화는 국민을 노예처럼 대하는 행위다. 정부가 타인의 신체에 개입할 권한은 없다”며 “신체는 신이 주신 선물이며, 무엇을 넣을지 결정하는 것은 개인과 신의 관계에 따라야 한다”고 밝혔다. 이로써 플로리다주는 백신 접종률 향상과 감염병 확산 억제에 기여한 것으로 평가받는 백신 의무화 정책을 완전히 철회하는 미국 최초의 주가 될 전망이다.

로버트 케네디 주니어 미국 보건복지부 장관. EPA연합뉴스

트럼프 대통령이 미국 정치계의 대표적 ‘백신음모론자’인 로버트 케네디 주니어를 보건복지부 장관으로 임명한 이후 질병통제예방센터(CDC)의 책임자와 예방접종자문위원회(ACIP)의 다수 위원이 백신 사용에 회의적인 인사로 교체되는 등 연방 정부 차원에서 백신 사용을 제한하려는 움직임이 본격화된 바 있다. 이는 백신 음모론을 지속적으로 주장해온 트럼프 대통령의 의중이 강하게 반영된 움직임으로 받아들여져 공화당 지지세가 강한 지역을 중심으로 주 차원의 백신 의무화 폐기 움직임이 활발해졌다. 플로리다주에 이어 백신 의무화 정책 폐기에 합류하는 공화당 우세주들이 속속 늘어날 것으로 보인다.



반면, 민주당 우세 지역은 백신 사용을 제한하려는 보건복지부의 정책이 정치적 목적에 의한 것이라면서 주 차원에서 독자적인 백신 관리를 하겠다고 나섰다. 이날 캘리포니아·오리건·워싱턴주 주지사들은 이른바 ‘서부 연안 보건 동맹’을 결성하겠다고 발표했다. 이들 주는 모두 민주당 주지사가 이끌고 있는 지역으로 연방 정부의 백신 지침을 따르지 않고, 자체적으로 정책을 수립하겠다는 방침이다.



이에 보건복지부가 성명을 통해 “코로나19 시대에 비과학적인 백신 의무화 정책을 밀어붙였던 민주당 운영 주들은 공중보건 기관에 대한 미국인들의 신뢰를 완전히 무너뜨렸다”고 비판하고 나서는 등 이미 정치적 양극화가 극심한 미국이 백신을 중심으로 또 한번 반으로 갈라지게 됐다.