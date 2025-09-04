리스본 ‘푸니쿨라’ 탈선 최소 17명 숨져… 한국인 1명도 부상

포르투갈 리스본에서 3일(현지시간) 언덕을 오르내리는 전차 푸니쿨라가 선로에서 벗어나는 사고가 발생한 현장에서 구조대원들이 수습 작업을 벌이고 있다. 이 사고로 최소 17명이 숨지고 21명이 다쳤다고 dpa통신이 보도했으며, 부상자 중에는 한국인 여성 1명도 포함된 것으로 알려졌다. 푸니쿨라는 현지인들의 교통수단으로서뿐만 아니라 포르투갈을 찾는 외국인들에게 관광명물로 유명하다. 작은 사진은 푸니쿨라가 운행하는 모습.

<연합>