광명 주민이라면 지금 휴대전화 소액결제 내역 확인하세요

경기도 광명시에서 휴대전화 소액결제로 수십만원이 빠져나가는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다. 지금까지 확인된 피해자만 20여명으로, 모두 같은 통신사 이용자인 것으로 알려졌다.

경기도 광명에서 본인도 모르게 휴대전화 소액결제가 이뤄져 경찰이 수사에 나섰다. 사진은 기사 내용과 관련 없음. 게티이미지뱅크

4일 경찰 등에 따르면 지난달 27∼31일 주로 새벽 시간대 휴대전화 소액결제를 통해 모바일 상품권 구매와 교통카드 충전 등 수십만원이 빠져나갔다는 신고가 잇따라 접수됐다.

경찰이 파악한 피해자는 지난 2일 기준 26명으로, 피해 규모는 62건, 1769만원이다.

광명시 주민 온라인 카페 등에는 3∼4일에도 소액결제 피해를 봤다고 알리는 글이 올라오고 있어 피해 규모가 더 커질 가능성이 있다.

80만4000원이 빠져나갔다는 한 피해자는 연합뉴스와 인터뷰에서 “20년간 같은 통신사를 썼고 평소 휴대전화를 통한 소액결제를 하지 않는다. 소액결제 한도가 0원이었는데 나도 모르게 밤사이 100만원으로 한도가 풀려 상품권이 결제됐다”고 말했다.

경찰은 피해자가 모두 광명시 소하동에 거주자라는 점, 일부는 같은 아파트에 살고 있다는 점, 피해자들은 모두 KT 이용자라는 점 등을 파악하고 수사를 벌이고 있다.

KT 홈페이지 ‘휴대폰결제내역’에 들어가면 소액결제 설정을 변경할 수 있다. KT 홈페이지 캡처

사이버 침해를 조사하는 한국인터넷진흥원(KISA)도 광명 소액결제 사건에 대해 사실관계 확인에 나섰다. KISA 측은 “스미싱에 의한 악성 앱 감염 등 여러 가능성을 놓고 피해 사실 및 원인을 파악 중”이라고 밝혔다.

온라인에서는 소액결제 한도 조정 및 차단 방법이 공유되고 있다. KT의 경우 홈페이지에서 가능하다. 로그인 후 ‘마이’ 메뉴에 들어가면 요금/서비스 중 ‘휴대폰결제내역’이 있다. 여기서 한도 액수나 차단을 선택해 변경하면 된다.