‘송파한양2차’ 재건축 시공사 선정 유찰…GS건설만 참여

서울 송파구 송파한양2차 재건축 시공사 선정 입찰이 유찰됐다.

4일 건설업계에 따르면 이날 오후 마감된 송파한양2차 재건축 시공사 선정 입찰에 GS건설만 참여했다. 조합은 조만간 시공사 선정 재입찰 공고를 낼 계획이다.

도시정비사업의 시공사 선정 입찰은 2개 이상 건설사가 참여하지 않으면 유찰되며, 두 번 연속 유찰되면 조합은 입찰에 참여한 건설사와 수의계약이 가능해진다.

당초 송파한양2차 재건축 수주전 참여가 유력했던 HDC현대산업개발은 이번 입찰에 불참했다. HDC현산 관계자는 “송파구청에 GS건설의 개별홍보행위가 적발돼 조합에 해당 건설사의 입찰자격 적격 여부를 검토해달라 공식 요청하고, 이번 입찰에 참여하지 않았다”고 말했다.

이에 대해 GS건설 관계자는 “조합의 입찰 지침을 준수해 입찰에 참여했고, 의혹이 있는 부분에 대해서는 사실 확인 자료를 제출했다”며 “구청의 지침에 따라 조합의 결정에 따를 것”이라고 밝혔다.

송파한양2차 재건축은 10개 동의 744가구를 지하 4층∼지상 29층, 15개 동, 1346가구로 탈바꿈하는 사업으로, 총사업비는 6856억원 규모다.