李 대통령, 몽골 대통령과 통화…"전략적 동반자 관계 심화·발전"

"활발한 인적교류, 양국 관계의 든든한 버팀목…호혜 협력 확대"

이재명 대통령은 4일 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령과 취임 후 첫 통화를 했다고 강유정 대변인이 서면 브리핑에서 밝혔다.



양 정상은 1990년 수교 이래 35년간 여러 분야에서 양국 협력이 크게 발전해온 것을 평가하고, 양국의 전략적 동반자 관계를 더욱 심화·발전시켜 나가기로 했다.

통화하는 이재명 대통령. 연합뉴스

또 활발한 인적 교류가 양국 관계의 든든한 버팀목이 된다는 데 공감하며 인적 교류를 활성화하고, 긴밀한 소통을 토대로 한몽 관계의 새로운 35년을 함께 열어가기로 했다고 강 대변인은 전했다.



이 대통령은 후렐수흐 대통령에게 "풍부한 광물 자원을 보유한 몽골과 선진 기술을 보유한 우리나라 간의 호혜적 협력을 확대해 나가자"고 말했다.



이어 몽골에서 의술을 펴며 항일 운동을 전개한 독립운동가 이태준 선생 기념관이 이날 몽골 현지에 개관한 것도 거론하며 환영의 뜻을 표하고 몽골 정부의 협조에 사의를 표했다.



후렐수흐 대통령은 이 대통령이 한국에서 생활하는 몽골 국민을 비롯한 이주 노동자들에 대해 깊은 관심과 지원을 보여준 데 대해 감사의 뜻을 전했다.

