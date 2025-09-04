한수원, 루마니아 원전 설비개선사업 본격 착수, 2조8000억원 규모

2030년까지 방폐물 저장시설 등 주요 시설 건설

한국수력원자력이 루마니아 원전 설비개선사업에 본격 착수했다.

한수원은 '루마니아 체르나보다 원전 설비개선사업' 착공식이 3일(현지시간) 루마니아 체르나보다 원전 현장에서 열렸다고 4일 밝혔다.

한수원은 3일(현지시간) 루마니아 체르나보다 원전 설비개선사업 착공식을 가진 가운데 기념촬영을 하고 있다. 한수원 제공



루마니아 원자력공사가 발주한 이 사업은 월성 원전과 동일한 캔두(CANDU)형 중수로인 체르나보다 원전 1호기의 30년 계속운전을 위해 진행하고 있다.

총 사업규모는 2조8000억원, 사업기간은 약 65개월인 대규모 프로젝트다.

한수원은 캐나다 캔두에너지, 이탈리아 안살도 뉴클리어와 함께 컨소시엄을 구성해 사업에 참여한다.

계약규모는 1조2000억원으로 주기기 교체 등 시공 총괄 역무와 방사성 폐기물 저장시설 등 주요 인프라 시설 건설을 책임지고 있다.

이번 설비개선사업에는 한수원을 비롯해 한전KPS, 두산에너빌리티, 현대건설, 삼성물산 등 국내 주요 기업들도 건설·시공에 함께 참여한다.

루마니아 체르나보다 1호기 전경.

한수원은 지난해 12월 발주사와 계약을 체결한 후 사업 수행을 위해 지난 2월 현지에 체르나보다 설비개선건설소를 발족하고 8월 초에는 루마니아 규제기관의 건설 허가를 취득했다.

앞으로 인프라 건설 단계와 본격적인 설비개선 공사 후 2030년 준공할 계획이다.

한수원은 사업이 원활하게 마무리되면 루마니아의 전력공급 안정화와 에너지 안보에 기여할 것으로 기대한다.

황주호 한수원(사진) 사장은 "체르나보다 1호기 설비개선사업은 참여하는 각 기업의 강점을 모아 협력하는 국제적인 모범사례다"며 "수 많은 원전 건설과 운영 경험을 바탕으로 일정 내 사업을 성공적으로 완수하겠다"고 밝혔다.