"경북 밤하늘은 반짝반짝!", 경북관광공사, 여행 MVTI 9월호 발간

경북문화관광공사, 9월 테마 'Starry Night!' 선정

"밤하늘이 내려앉은 길 위로 별빛이 건네는 특별한 초대장"

경북문화관광공사는 '경북여행 MVTI' 9월 테마로 가을밤의 낭만과 신비를 담은 'Starry Night!'를 선정했다고 4일 밝혔다.

'경북여행 MVTI 9월호–Starry Night!'는 가을밤 맑은 하늘 아래 쏟아지는 별빛을 주제로 경북의 대표적인 천문·자연·역사 관광지들을 카드뉴스 형식으로 소개해 여행자들에게 경북의 색다른 매력을 전한다.

경북문화관광공사 9월 MVTI 포스터. 공사 제공

공사는 자연 그대로의 별빛과 함께, 관광지 곳곳에서 빛나는 야경과 조명 연출로 여행객들에게 더욱 풍성하고 다채로운 볼거리를 제공한다.

△추천 여행지 & 테마별 매력 포인트

영양 국제밤하늘보호공원 : 눈을 들어 올리면 은하수가 스르르 쏟아진다.

소백산천문대&보현산천문대 : 고요한 산 정상, 별빛이 가장 먼저 도착하는 곳.

경주 보문단지 :APEC, 세계 정상을 맞이하는 빛의 환대.

경주 월정교 야경.

김천 사명대사공원 : 역사의 숨결 위에 내려앉은 빛의 정원.

예천 삼강문화단지 : 낙동강·금강·내성천이 만나는 1300리 물길의 끝자락.

김천 사명대사공원 야경.

고령 지산동고분군 : 대가야의 왕들이 잠든 언덕, 그 능선을 따라 불빛이 번져간다.

칠곡 왜관철교 : 시간을 건너온 철교, 빛으로 다시 태어나다.

경주 월정교 : 달빛 아래, 시간을 건너는 다리.

△추천 먹거리

고령 코카콜라 컨셉 카페 : 톡 쏘는 청량이 빛처럼 번지는 순간을 경험하다.

구미 암뽕 돼지고기수육 : 입안 가득히 은하수가 터져 내리는 듯한 촉촉한 풍미.

영양 국제밤하늘 보호공원에서 바라본 은하수.

고령 대가야시장 뒷고기 : 가격 보고 놀라고 맛보고 한 번 더 놀라는 맛.

예천 청포묵밥&청포정식 : 투명한 묵 위로 밤하늘처럼 내려앉은 오색 고명.

영주 돼지고기 묵전골 '태평초' : 돼지고기+묵+김치의 콜라보.

김천 석쇠불고기·더덕구이&향토음식 정식 : 숯불 위의 계절 한상

김남일 공사 사장은 "9월 MVTI는 자연의 선물인 별빛과 인간이 만든 조명의 조화를 통해 여행객들에게 감동을 전하고자 한다"며 "경북 밤하늘 여행으로 아름다운 추억을 많이 쌓길 바란다"고 말했다.