경북 울릉군, 이상휘 국회의원 초청 정책간담회 개최

지역 발전 핵심사업 공유 및 현안 해결 방안 논의

경북 울릉군 3일 군청 제1회의실에서 ‘이상휘 국회의원 초청 정책간담회’를 개최했다고 4일 밝혔다.

울릉군 3일 군청 제1회의실에서 ‘이상휘 국회의원 참석 정책간담회’를 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 울릉군 제공

이날 간담회는 지역 발전을 위한 핵심 사업을 공유하고, 국비 확보 전략을 모색하기 위해 마련됐다.

이상휘 국회의원, 남한권 울릉군수, 이상식 울릉군의회 의장을 비롯 남진복 도의원, 군의원, 간부 공무원 등 20명이 참석한 간담회는 지역 현안 사업 및 2026년 주요 사업 정부 예산 반영 등에 대한 심도 있는 논의를 이어갔다.

주요 논의 내용은 △주민 이동권 보장과 해상교통 복지 실현 △여객선 운항 관련 개선 방안 △K-아일랜드 해상교통비 지원 등 원활한 사업 추진을 위한 국회의 적극적인 지원을 건의했다.

또 △울릉공항 종단안전구역(RESA) 확장 △울릉군 소각시설 증설 △하수처리시설 민간투자사업(BTL) 추진을 위한 국비 지원 필요성도 강조했다.

군은 이번 간담회에서 논의된 사항을 바탕으로 내년도 국비 확보 전략을 구체화하고, 중앙정부와 지속적으로 협의해 나갈 계획이다.

이상휘 의원은 “울릉군민의 오랜 숙원 사업 해결을 위해 적극 지원하겠다”며 “국회 활동에 최선을 다해 지역 현안이 원활히 추진될 수 있도록 힘을 실어주겠다”고 전했다.

남한권 군수는 “군민의 삶의 질 향상과 지속가능한 발전을 위해 앞으로도 국회의원과 국회, 정부, 경북도와 긴밀히 협력해 나가겠다”며 “군민 모두가 행복한 울릉 실현에 최선을 다하겠다”고 말했다.