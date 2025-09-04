포항시의회, 제325회 임시회 개회

2025년도 제2회 추가경정예산안 등 총 39개 안건 심사 예정



경북 포항시의회는 5일 '제325회 임시회'를 열고 오는 19일까지 15일간 일정으로 의정활동에 들어간다고 4일 밝혔다.

이번 임시회에서 시의회는 2025년도 제2회 추가경정예산안을 비롯 ▲최광열 의원이 대표발의한 포항시 국가유산지킴이 활동 등에 관한 조례안 ▲김하영 의원이 대표발의한 포항시 공공자금 운용 및 관리 조례안 ▲김민정 의원이 대표발의한 포항시 그래핀산업 육성 및 지원에 관한 조례안 ▲박칠용 의원이 대표발의한 포항시 환경공공시설 주변영향지역 지원에 관한 조례안 ▲황찬규 의원이 대표발의한 포항시 식품접객업 옥외영업에 관한 조례안 ▲조영원 의원이 대표발의한 포항시 장미도시 조성 및 진흥에 관한 조례안 ▲최해곤 의원이 발의한 포항시 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 등 총 39개 안건에 대해 심사·의결할 예정이다,

포항시의회 전경. 포항시의회 제공

시의회는 ▲5일 제1차 본회의 ▲8일~9일 조례안 등 심사를 위한 상임위원회 활동 ▲10일~11일 상임위별 추경예산안 예비심사 ▲12일~16일 예결특위 추경예산안 심사 ▲17일~18일 시정에 관한 질문을 실시한 후 ▲19일 본회의를 열어 제2회 추가경정예산안을 비롯한 기타 안건을 의결하고 15일간의 의사일정을 마무리한다.

한편, 시의회는 17일, 18일 양일간 실시되는 시정에 관한 질문을 포항시의회 유튜브 채널을 통해 생중계할 예정이다.