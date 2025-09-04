포항시, 미래 모빌리티산업 육성 위한 중간보고회 개최

디지털·AI 역량 결집, 실효성 높은 모빌리티 마스터플랜 마련 박차

철강·이차전지·수소 기반 산업 강점 살려 신성장 동력 확보

경북 포항시는 4일 시청에서 ‘포항시 모빌리티산업 육성 중장기 마스터플랜 수립’ 용역 중간보고회를 열고 추진 경과를 공유하며 향후 발전 방향을 논의했다고 밝혔다.

전 세계적으로 모빌리티산업은 인공지능과 친환경 기술혁신을 기반으로 급속히 성장하고 있다.

포항시는 4일 시청에서 ‘포항시 모빌리티산업 육성 중장기 마스터플랜 수립’ 용역 중간보고회를 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

정부 역시 드론, 도심항공교통(UAM), 친환경자동차 등 차세대 첨단 모빌리티 생태계 조성을 적극 지원하고 있다.

포항은 철강을 비롯 이차전지·수소 등 소재 산업의 경쟁력을 갖추고 있다.

포스텍·한동대학교를 비롯 20여 개 연구기관(포항산업과학연구원, 한국로봇융합연구원 등)이 집적해 있어 모빌리티산업 육성의 최적지로 평가된다.

시는 이러한 강점을 바탕으로 지난해 8월 기업·대학·유관기관과 함께 ‘첨단드론 기반 항공모빌리티산업 육성을 위한 업무협약’을 체결한데 이어 지역 맞춤형 특화 전략을 마련하기 위한 중장기 마스터플랜 용역을 추진 중이다.

이번 보고회에서는 국내외 산업 동향 분석, 포항형 대응 전략, 신규 사업 발굴 등이 집중 논의됐다.

포항시는 4일 시청에서 ‘포항시 모빌리티산업 육성 중장기 마스터플랜 수립’ 용역 중간보고회를 개최한 가운데 김정표 일자리경제국장이 회의를 주재하고 있다.

특히 포스텍, 한동대, 파블로항공 등 산학연 전문가들이 참여해 지역 산업과 연계 가능한 핵심 과제와 실행 전략을 제시했다.

시는 이번 보고회를 계기로 철강 중심 산업도시에서 이차전지·수소·바이오·디지털을 아우르는 신성장산업 도시로 도약하고, 미래 모빌리티 산업까지 선도하는 글로벌 혁신도시로 성장한다는 계획이다.

앞으로 용역을 통해 발굴된 우선 추진 전략 과제를 속도감 있게 실행하고, 정부 정책과 연계한 공모사업에도 적극 나서 지속가능한 모빌리티 생태계 구축을 본격화할 방침이다.

김정표 시 일자리경제국장은 “이번 용역은 단순한 계획 수립이 아니라 포항만의 차별화된 미래 모빌리티 전략을 만드는 중요한 출발점”이라며, “포항이 미래 모빌리티 산업을 선도하는 도시로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.