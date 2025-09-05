서울 노원구가 지리정보시스템(QGIS)을 활용해 전국 최초로 ‘기존 무허가 건축물 공간 정보 플랫폼’ 개발에 성공했다. 구는 자체적으로 개발한 건축물 공간 정보 플랫폼을 상계재정비촉진지구 내 무허가 건축물 783동에 적용한다고 4일 밝혔다.
구는 플랫폼 개발을 위해 지적도, 항공사진 등 다양한 공간 정보를 통합하고 건축물대장 번호, 건축 일자 등 상세한 정보 1만179건을 데이터베이스(DB)로 정리했다.
구에 따르면 플랫폼에 포함된 건물 정보는 한 번에 조회가 가능하다. 특히 담당 공무원이 무허가 건축물 등 실태 조사를 할 때 사무실이 아닌 현장에서 스마트폰이나 태블릿PC로 정보를 확인할 수 있다. 현장에서 찍은 사진은 플랫폼으로 바로 전송해 등록하거나 변경할 수도 있다. 이 경우 촬영 장소에 대한 정보도 자동 반영된다.
오승록 구청장은 “창의적이고 적극적인 행정으로 일선 현장과 주민이 모두 만족하는 효과가 기대된다”며 “앞으로도 행정 효율을 높이려는 노력을 이어 나가겠다”고 말했다.
노원구 무허가 건축물 상세정보 DB화
입력 : 2025-09-05 06:00:00
수정 : 2025-09-04 23:24:11
지적도·항공 사진 등 현장서 확인
