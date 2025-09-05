1년간 겪은 3번의 유산...한가인 “똑같은 시기에 반복된 증상으로 잃어”

배우 한가인. 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 캡처.

배우 한가인이 유산을 겪으며 보냈던 힘든 시간을 회상했다.

지난 4일, 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’에는 ‘유산만 3번 겪은 한가인이 시험관으로 아들딸 한 방에 임신한 비결은? (+셋째 계획)’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서는 한가인이 산부인과 전문의와 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 한가인은 한 병원의 산부인과 전문의를 찾아갔다. 그는 “제가 제이와 제우를 시험관으로 낳을 수 있도록 도와준 선생님이다”라며 “살면서 제일 감사드려야 할 분을 생각했을 때 가장 먼저 생각이 나는 사람이다”라고 소개했다.

한가인과 만난 산부인과 전문의는 30년 전 한국에서 기형아 검사 프로그램을 개발한 사람이었다. 그는 “이 병원에서 기형아 검사를 총 다섯 번 했다”며 “모든 임산부는 20주 정도 되면 기형아 검사를 하는데 해외에 비싼 프로그램이었다”고 회상했다.

그는 연정훈과 결혼 초반에는 아이 생각이 전혀 없었다고 한다. 그는 “아이를 가져야지 마음을 먹으니까 2~3달 만에 바로 생겼다”며 “그때는 임신테스트기에 2줄이 보이면 바로 엄마가 되는구나 생각했을 정도로 무지했다”고 털어놨다.

한가인이 유산의 아픔을 털어났다. 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 캡처.

한가인은 “임신 5주차에 다른 병원을 방문했는데 피 비침이 있어 유산기가 있는 것 같다고 했다”며 “계류유산을 진단받았다”고 이야기했다. 앞서 ‘계류유산’은 사망한 태아가 자궁 내에서 잔류한 상태의 유산을 뜻한다,

그가 1년간 겪은 3번의 유산은 모두 같은 주 수와, 같은 시기에 같은 증상으로 나타났다. 한가인은 “교통사고도 세 번은 안 난다고 했는데 저는 세 번까지 났다”며 “제가 그때부터 멘탈이 정말 무너졌다”고 솔직하게 고백했다.

이에 “유산 두 번까지는 ‘그럴 수 있지’, ‘나한테 안 좋은 일이 있을 수 있지’ 생각했는데 세 번을 그러니까...”라며 “저는 스스로 멘탈이 강한 편이라 생각하는데, 살면서 그렇게 힘들었던 시절이 없었던 것 같다”고 혀를 내둘렀다.

한가인은 “보통 유산을 한두 번 하는 건 특별한 건 아니지 않으냐”며 “누구에게나 있을 수 있다”고 설명했다. 그러면서도 “그때는 나한테만 이런 일이 일어난다고 생각하니까 ‘나는 왜 이렇게 과정이 복잡하고 힘들까’ 생각했다”고 토로했다.