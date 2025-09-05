잡코리아, AI로 맞춤형 채용 혁신…UI·UX도 전면 개편

취업 포털 잡코리아는 5일 인공지능(AI) 기반 추천 고도화와 함께 서비스 UI(사용자 인터페이스)·UX(사용자 경험)를 전면 개편했다고 밝혔다. 잡코리아 제공

취업 포털 잡코리아는 5일 인공지능(AI) 기반 추천 고도화와 함께 서비스 UI(사용자 인터페이스)·UX(사용자 경험)를 전면 개편했다고 밝혔다.

자체 개발 AI 알고리즘 업그레이드로 구직자 프로필, 행동 패턴 등을 더욱 정교하게 수집하고, 개인화된 맞춤형 공고 정보를 추천하는 것에 중점을 뒀다. 구직자들의 최적화된 공고 탐색과 지원이 가능하도록 사용자 환경을 개선했다.

잡코리아 AI 솔루션 ‘룹(LOOP Ai)’의 3가지 모델 내재화로 추천 기능을 대폭 강화했다. 구직자 정보 기반 총 5가지 테마의 AI 추천 공고 리스트를 제공하며, 개인화된 맞춤형 공고 정보를 선보인다.

AI 추천 서비스의 UI·UX도 구직자 시점에 맞춰 개편됐다. 잡코리아 애플리케이션 메인화면 하단 탭에 ‘AI 추천’ 버튼을 만들고, 이력서 등록부터 입사 지원까지 절차 간소화로 구직자들이 여러 공고를 빠르게 넘겨보며 지원할 수 있도록 했다.

잡코리아는 AI 추천 서비스의 신규 테마 확장과 개인화 서비스 고도화에 집중하는 한편, 인재와 공고를 연결하는 다양한 AI 서비스를 지속 선보일 계획이다.

잡코리아 관계자는 “29년간 쌓아온 잡코리아 업력과 최고 수준의 AI 기술력을 바탕으로 개인화된 서비스 영역 폭을 확장하고, 커리어 전 주기를 아우르는 독보적인 AI 채용 플랫폼으로 거듭나겠다”고 말했다.