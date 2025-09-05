뭐니 뭐니 해도 ‘자격증 공부’…어떻게 자기계발하나 보니

다양한 이유로 자기계발 중이라 밝힌 국민들이 가장 많이 지목한 자기계발 방법은 ‘자격증 공부’로 나타났다.
교육기업 에듀윌은 국내 20~50대 성인남녀 총 204명을 대상으로 진행한 ‘2025년 하반기 자기계발’ 설문조사 결과에서 이같이 집계됐다고 5일 밝혔다.
복수 응답으로 제시된 항목에서 전체 응답자의 64.2%는 ‘자격증 공부’를 택했다. 이어 △영어·외국어 학습(36.3%) △운동·건강 루틴(25.5%) △책 읽기(16.2%) △온라인 클래스 수강(15.2%) 등의 순이었다.
하반기 자기계발 계획 여부에 응답자의 50%는 이미 진행 중이라고 답했다. 27.9%는 ‘이제 막 시작하려 한다’고 했으며, 20.1%는 ‘계획은 있으나 실행에 옮기지 못했다’고 밝혔다. ‘당분간 계획이 없다’는 응답자는 2%다.
자기계발 과정에서 가장 중요하게 여기는 요인은 취업이나 이직의 도움 여부(49.5%)가 가장 많았다. 이어 △흥미(23.5%) △투자 대비 효율성(16.7%) △루틴화 가능성(7.4%) 순이다. 자기계발이 단순한 취미보다는 실질적 성과와 직결된 활동으로 인식되고 있음을 보여준다.
자기계발 지원 콘텐츠 선호도 조사에서는 자격증별 직무와 연봉 정보가 43.1%로 가장 많았다. 이어 △공부법과 시간관리 루틴 콘텐츠(33.8%) △단기 목표 달성을 위한 30일 챌린지(10.3%) △브이로그 형식 실천기(9.3%) 순으로 나타났다.
에듀윌 관계자는 “학습자가 자기계발을 지속할 수 있도록 실질적인 정보를 제공하는 것이 앞으로의 과제”라고 말했다.