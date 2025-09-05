[속보] 조국혁신당 “성비위 사건, 뼈 아픈 교훈으로… 무관용 원칙 대응”

조국혁신당 김선민 당 대표 권한대행, 기자간담회 발언

조국혁신당 김선민 당 대표 권한대행 등 지도부가 5일 서울 여의도 국회에서 열린 지도부 기자간담회에 참석해 당내 성비위 및 직장 내 괴롭힘 사건과 관련해 사과하고 있다. 뉴스1

조국혁신당은 당내 성비위 사건에 5일 “피해자 중심의 사건 처리를 강조하고 소상히 밝히고자 했지만 노력이 부족했던 것 같다”며 사과했다.

혁신당 김선민 당 대표 권한대행은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 지도부 기자간담회에서 “조국혁신당은 피해자 요청에 따라 이 사건의 외부 기관 조사와 외부 위원의 판단을 중심으로 철저하게 공적 절차대로 진행하고자 노력했다”며 이같이 밝혔다. 이어 “소홀한 부분이 무엇인지 냉정하게 되짚어보겠다”고 덧붙였다. 그러면서 “그동안 당의 대응에 대해 허위 사실들이 유통되어온 게 있지만 2차 가해 우려가 있어서 공식 대응을 하지는 않았다”고 덧붙였다.

김 권한대행은 “그동안 성비위 사건 피해자들을 만나고자 여러 차례 시도했다”며 “그 중 한 분은 직접 만나 위로를 전하고 차분히 말씀을 나눴지만, 다른 분은 시간 약속이 맞지 않는 등 재차 연락을 했으나 소통이 중단됐다”고 설명했다. 계속해서 “성비위 사건 특성상 많은 사람이 알 수록 2차 가해가 우려가 높다는 점은 국민 여러분께서 더 잘 아실 것”이라며 “다만, 당원 여러분께는 주요 결정 사항이 있을 때마다 조치 과정을 문자 메시지와 간담회 등으로 설명을 드렸다”고 덧붙였다.

김 권한대행은 “조국혁신당은 이번 사안을 뼈아픈 교훈으로 삼겠다”며 “앞으로도 성비위와 괴롭힘 사건에 대해서는 무관용 원칙으로 단호하게 대응하겠다”고 강조했다.

앞서 같은 당 강미정 대변인은 지난 4일 당내 성비위 사건 처리 과정에 대한 문제를 제기하며 탈당을 선언했다. 그는 서울 여의도 국회에서 열린 기자회견에서 “동지라고 믿었던 이들의 성희롱과 성추행, 괴롭힘을 마주했다”며 “당은 피해자들의 절규를 외면했다”고 주장했다. 광복절 특별사면으로 복귀한 조국 혁신정책연구원장을 겨냥해 “사면 이후 당이 제자리를 찾고 바로잡힐 날을 기다렸지만 더는 기다릴 필요가 없다는 것을 깨달았다”고도 날을 세웠다.

혁신당은 곧바로 입장문을 내고 신고 접수 직후 윤리위에 사건을 회부했으며, 피해자 요구에 따라 외부기관에서 해당 사건을 조사하고 그 결과를 수용해 가해자를 제명했다고 설명했다. 당 차원에서 취할 수 있는 절차는 모두 완료했다면서다. 혁신당은 성비위 사건 관련 가해자 2명에 대해 각각 제명과 당원권 정지 1년을 의결했다.